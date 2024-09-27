Как записать телефонный разговор в iPhone на iOS 18

Артем
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Встроенная функция позволяет не только сохранить беседу в аудиоформате, но и дает ее текстовую расшифровку.

Пока она доступна только с бета-версией iOS 18.1 и моделях iPhone XS/XR и новее. Ожидается, что до массового пользователя «Запись звонков» доберется уже в октябре. Пользоваться опцией очень просто, однако не все могут заметить ее появление. Вот она прячется:

  • Во время звонка через приложение «Телефон» тапаем на иконку в левом верхнем углу;
  • Спустя несколько секунд, на экране появиться шкала записи;
  • После завершения беседы, уведомление сообщит — запись сохранилась в «Заметках».
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Там мы можем послушать разговор повторно или прочитать его расшифровку. Однако текстовый вариант доступен не во всех странах и работает на iPhone 15 Pro и старше.

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Стоит отметить, что звонок фиксируется спустя несколько секунд. За это время система предупреждает абонента, что звонок записывается, — вести запись скрытно не получится. Если рядом со шкалой нажать на красный квадрат, запись остановиться, а голосовой помощник оповестит об этом абонента на другом конце провода.

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Ранее мы рассказали,как перезагрузить iPhone одним касанием, и не морочиться с нажатием боковых клавиш.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5982
Вася Вотафаков
Стоит 18.1 pb2. Вроде как нет пока в ней записи. 🤔
час назад в 18:36
#
tellurian
+1893
tellurian Вася Вотафаков
Нужна 4 бета.
И регион нужно менять. Беларусь или другую. Если Россия нет.
Странно, что не написали.
57 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5982
Вася Вотафаков tellurian
Печально 😞 Хотя, редко нужна эта функция. Но лишней не была бы.
22 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5982
Вася Вотафаков tellurian
Это надо всю учетку менять. Другую заводить? Или в текущей просто регион на время поменять ?
21 минуту назад
#

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