Как записать телефонный разговор в iPhone на iOS 18

Встроенная функция позволяет не только сохранить беседу в аудиоформате, но и дает ее текстовую расшифровку.
Пока она доступна только с бета-версией iOS 18.1 и моделях iPhone XS/XR и новее. Ожидается, что до массового пользователя «Запись звонков» доберется уже в октябре. Пользоваться опцией очень просто, однако не все могут заметить ее появление. Вот она прячется:
- Во время звонка через приложение «Телефон» тапаем на иконку в левом верхнем углу;
- Спустя несколько секунд, на экране появиться шкала записи;
- После завершения беседы, уведомление сообщит — запись сохранилась в «Заметках».
Там мы можем послушать разговор повторно или прочитать его расшифровку. Однако текстовый вариант доступен не во всех странах и работает на iPhone 15 Pro и старше.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Стоит отметить, что звонок фиксируется спустя несколько секунд. За это время система предупреждает абонента, что звонок записывается, — вести запись скрытно не получится. Если рядом со шкалой нажать на красный квадрат, запись остановиться, а голосовой помощник оповестит об этом абонента на другом конце провода.
Ранее мы рассказали,как перезагрузить iPhone одним касанием, и не морочиться с нажатием боковых клавиш.