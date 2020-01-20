





Пожалуй, ни для кого не секрет, что маленькие дети, оставленные один на один с современным гаджетом, могут наворотить дел: в лучшем случае вас удивит история звонков, в худшем — история покупок. Однако в iOS можно сделать так, чтобы на экране было активно только определенное приложение, а переход из него на рабочий стол или в многозадачность требовал пароля.Для этого зайдите в Настройки > Универсальный доступ > Гид-доступ и включите его:Теперь включите опцию «Быстрая команда», после чего зайдите в настройки код-пароля и задайте его (при желании можно включить использование Face ID или Touch ID):Далее откройте нужное приложение — например, плеер с мультиком или игру, после чего трижды нажмите на кнопку «Домой» (или включения, если у вас iPhone с Face ID). Должен открыться гид-доступ:При желании вы можете обвести область экрана, которую хотите отключить. После этого нажмите на «Параметры» и задайте доступ к кнопкам, клавиатуре или повороту гаджета. Также можно задать время работы гид-доступа.Все, после этого нажмите вверху справа кнопку «Начать», и после этого гаджет можно смело отдавать ребенку — он будет «заперт» в одном приложении и его шаловливые ручки не дотянутся до важных данных. Чтобы отключить гид-доступ, нажмите два раза на кнопку включения для активации Face ID, или же три раза на кнопку домой для активации Touch ID или пароля.