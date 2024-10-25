Как запретить добавлять себя в чаты и каналы Telegram?

В последние месяцы мошенники и спамеры всё чаще стали использовать Telegram для обмана его пользователей. Об одной такой схеме мы рассказали ранее: людей добавляют в групповой чат, где боты обсуждают между собой заработок на торговле криптовалютой, создавая иллюзию, что любой может делать огромные деньги из воздуха.
Можно избежать добавления в такие чаты, группы и каналы, для этого требуется изменить всего лишь одну настройку в Telegram.
1. Запустите Telegram
2. Нажмите на кнопку меню ☰
3. Перейдите в «Настройки»
4. Перейдите в раздел «Конфиденциальность»
5. Нажмите на «Приглашения»
6. Ниже надписи «Кто может добавлять меня в группы?» выберите опцию «Никто»
7. Если нужны исключения, выберите людей, которым позволено добавлять вас в группы и чаты
8. Нажмите на галочку в правой верхней части экрана, чтобы изменения настроек применились
После этой простой манипуляции с настройками спамеры и мошенники больше не смогут добавлять вас в свои чаты, что сделает общение в Telegram гораздо более приятным и безопасным. Вам не придётся тратить время на чтение переписки ботов (в попытке понять, пишут ли они правду или пытаются вас обмануть), а также на выход из таких чатов.
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