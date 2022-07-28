Как запретить компьютеру видеть флешки, карты памяти и внешние жёсткие диски





Если вы работаете с компьютером, к которому имеют доступ посторонние, есть риск, что они занесут на ваше устройство вирус или выгрузят к себе ценную информацию. От этого можно обезопаситься, достаточно запретить компьютеру видеть внешние накопители. При этом не будет блокироваться работа других устройств, подключенных через USB, вроде мыши, клавиатуры, принтера и т. п.



Запретить использование компьютером внешних накопителей можно штатными средствами Windows с помощью «Редактора локальной групповой политики». Для этого запустите утилиту «Выполнить» сочетанием клавиш Win + R и задайте команду gpedit.msc. В открывшемся «Редакторе локальной групповой политики» перейдите к разделу «Конфигурация компьютера» (если запрет нужно установить для всех пользователей) или «Конфигурация пользователя» (если нужен запрет для конкретного человека). Затем перейдите к «Административные шаблоны» → «Система» и нажмите на «Доступ к съемным запоминающим устройствам» → «Съемные запоминающиеся устройства всех классов: Запретить любой доступ». Установите значение «Включено» и нажмите «Применить».







Перезагружать компьютер не требуется, а если какой-либо накопитель уже был подключен, то запрет вступит для него в силу при попытке повторного подключения. Убрать запрет на использование внешних накопителей можно там же — в «Редакторе локальной групповой политики».

