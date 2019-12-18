Уже 15 января 2020 года Microsoft начнет развертывание апдейта, который принесет на компьютеры с Windows 10 1803 и новее обновленный Edge, работающий теперь на основе Chromium. С одной стороны, использование «стандартного» браузера позволит получить максимальную совместимость со всеми новейшими веб-технологиями и сайтами.
Но вот с другой стороны классический Edge на собственном движке хорош тем, что плавно и достаточно быстро работает даже на слабых планшетах с Intel Atom и 2 ГБ ОЗУ, без пропуска кадров воспроизводя 1080p видео онлайн. Chromium же в последнее время стал достаточно тяжелым, что явно не оценят владельцы простых или старых ПК.
И, если вы активно используете Edge и он вас всем устраивает, есть возможность отказаться от обновления до версии на Chromium. Сделать это максимально просто — нужно лишь скачать данный архив и запустить из него соответствующий .REG-файл, согласившись на изменения в реестре. После этого перезагрузите ПК, и теперь он будет игнорировать обновление до нового Edge, когда тот будет доступен.
При этом обновления для классической версии приходить будут, а если вы все же надумаете обновиться до Edge Chromium, то достаточно запустить второй .REG-файл из архива, после чего опять же перезагрузить ПК и проверить наличие апдейта в Центре обновлений Windows.
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