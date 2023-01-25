Как запретить соседям подключаться к вашей Bluetooth-колонке? Да, такая проблема существует, и решить её непросто

Александр



Пользователь «Пикабу» с ником tbrmr пожаловался, что периодически к его домашним часам с функцией беспроводной колонки подключаются соседи. Они включают музыку или пытаются поговорить с кем-то по телефону. Вероятно, они делают это ненамеренно — их смартфон сам соединяется с Bluetooth-устройством в ближайшем радиусе действия.

И действительно, сопряжение с некоторыми Bluetooth-колонками и наушниками упрощено настолько, что не требуется подтверждать соединение со смартфоном, оно происходит автоматически (правда, на смартфоне всё же нужно нажать кнопку «Подключить» или «Соединиться», но многие подтверждают такие запросы машинарно, не задумываясь, зачем им это).

Установить запрет на несанкционированное подключение с помощью софта не получится, если такая возможность не предусмотрена производителям. Придётся разбирать устройство и смотреть, что у него внутри. Как вариант, можно отсоединить или отпаять антенну, идущую от Bluetooth-модуля, или экранировать часть корпуса фольгой. В этом случае радиус действия Bluetooth сократится, сигнал точно не пробьёт стену, и соседский смартфон не увидит вашу колонку. Менее радикальный способ — держать колонку постоянно подключенной к какому-либо вашему устройству (например, старому ненужному смартфону). Но можно поступить ещё проще — постучаться к соседям, поговорить с ними и объяснить, что они без спроса подключаются к вашему гаджету, а это не нужно ни им, ни вам. Если они не тролли, то перестанут донимать вас.

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Комментарии

+528
Paspartu
Интересно, какая колонка всё время находится в режиме сопряжения? 🤔
час назад в 16:31
#
kardigan
+2989
kardigan Paspartu
Harman Karbon Aura например. Блютуз не отключается, доступ всегда открыт. А производитель, хоть и солидный не предусмотрел этих деталей.
18 минут назад
#
tellurian
+4975
tellurian Paspartu
Да полно таких. У меня правда сама отключается через некоторое время бездействия. Но не все такие.
7 минут назад
#
GSmirnov
+549
GSmirnov
Разобрать отпаять. Что за дичь. Давно ен было Кузнецова видно. Собирал видимо всю дичь с интернета. Сейчас польется
30 минут назад
#
Вася Вотафаков
+5459
Вася Вотафаков
Мне кажется что подрубиться можно к тому устройству к которому ранее уже подключался. Или я не прав 🤔
26 минут назад
#
tellurian
+4975
tellurian Вася Вотафаков
Не дорогие колонки или наушники ничего особо не требуют для подключения.
6 минут назад
#
st00p1dm0nkey
+3910
st00p1dm0nkey
Александр вы не указали ещё один способ — не покупать bluetooth колонок 🤣
24 минуты назад
#
kardigan
+2989
kardigan
Была первая колонка харманс карбон Аура. У неё не было пароля . Так сделал производитель. Пару раз соседи хулиганы и редиски к ней подключились. Любой видящий блютуз соединения мог одним нажатием запустить свой музон ко мне в квартиру. А колоночка то бл.. мощная и басистая. Пришлось её продать-тишина всё же дороже, чем вечная опаска внезапной громкой херни посреди ночи.
20 минут назад
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