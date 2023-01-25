Как запретить соседям подключаться к вашей Bluetooth-колонке? Да, такая проблема существует, и решить её непросто





Пользователь «Пикабу» с ником tbrmr пожаловался, что периодически к его домашним часам с функцией беспроводной колонки подключаются соседи. Они включают музыку или пытаются поговорить с кем-то по телефону. Вероятно, они делают это ненамеренно — их смартфон сам соединяется с Bluetooth-устройством в ближайшем радиусе действия.



И действительно, сопряжение с некоторыми Bluetooth-колонками и наушниками упрощено настолько, что не требуется подтверждать соединение со смартфоном, оно происходит автоматически (правда, на смартфоне всё же нужно нажать кнопку «Подключить» или «Соединиться», но многие подтверждают такие запросы машинарно, не задумываясь, зачем им это).



Установить запрет на несанкционированное подключение с помощью софта не получится, если такая возможность не предусмотрена производителям. Придётся разбирать устройство и смотреть, что у него внутри. Как вариант, можно отсоединить или отпаять антенну, идущую от Bluetooth-модуля, или экранировать часть корпуса фольгой. В этом случае радиус действия Bluetooth сократится, сигнал точно не пробьёт стену, и соседский смартфон не увидит вашу колонку. Менее радикальный способ — держать колонку постоянно подключенной к какому-либо вашему устройству (например, старому ненужному смартфону). Но можно поступить ещё проще — постучаться к соседям, поговорить с ними и объяснить, что они без спроса подключаются к вашему гаджету, а это не нужно ни им, ни вам. Если они не тролли, то перестанут донимать вас.

