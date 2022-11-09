Windows

Как запретить Windows блокировать установку программ с торрентов

Александр


Из-за ухода из России иностранных разработчиков ПО россияне стали качать намного больше софта с торрентов. Правда, с установкой такого софта могут возникать проблемы — «Защитник» обнаруживает потенциально вредоносные файлы и блокирует инсталляцию, взлом или активацию.

На крупных торрент-трекерах (например, RuTracker) очень сложно встретить софт, в который действительно были бы встроены вирусы — подобное очень быстро выявляется сообществом, раздача закрывается, а её инициатор попадает в бан. Тем не менее «Защитник» в Windows может находить трояны и прочие «вредоносы» в файлах, которые в действительности не причиняют никакого вреда устройству, а если и вредят — то только экономике Microsoft и других разработчиков.

Что делать, если «Защитник» заблокировал установку? Его отключение не поможет, но можно добавить потенциально опасный файл в исключения, тогда его запуск не будет блокироваться. Это действие реализовано не особо интуитивно:

  • Нажмите на уведомление о блокировке потенциально опасной программы (или откройте «Параметры» и перейдите в «Конфиденциальность и защита» «Безопасность Windows» «Защита от вирусов и угроз»).
  • Зайдите в «Журнал защиты» и посмотрите, какие файлы были недавно заблокированы, найдите среди них тех, который вам нужно запустить.
  • Нажмите на нужный файл и в меню «Действия» выберите «Восстановить».
  • Запустите файл ещё раз.




Windows, «Защитник» и другие механизмы безопасности больше не будут блокировать этот файл, вы можете продолжить установку или активацию нужной вам программы.

Стоит иметь в виду, что через некоторое время Windows всё же может заблокировать программу или её файлы, которые она сочтёт вредоносными. В этом случае можно снова попробовать разблокировать их, а если это не подействует, придётся установить программу заново.
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Комментарии

+6
T Gram
Можно ещё в настройках того же защитника добавить отдельную папку (например, назвав её Soft) в исключения из проверки и скачивать ПО с торрент-трекеров туда. И защитник ругаться перестанет, и весь софт аккуратно в одну папку будет складываться, и не нужно будет с раздачи уходить, чтобы переместить скачанное куда нужно – оно уже на своём месте.
час назад в 15:52
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