Как запускать на компьютере приложения и игры, установленные на вашем смартфоне





Мало кто знает, но приложениями и играми для Android можно пользоваться на компьютере. Для этого нужен только смартфон и компьютер, причём они должны быть в одной сети Wi-Fi и на них необходимо включить Bluetooth.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides