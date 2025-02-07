Как запускать на компьютере приложения и игры, установленные на вашем смартфоне

Мало кто знает, но приложениями и играми для Android можно пользоваться на компьютере. Для этого нужен только смартфон и компьютер, причём они должны быть в одной сети Wi-Fi и на них необходимо включить Bluetooth.
Залогиньтесь в оба приложения с одним аккаунтом Microsoft и запустите «Связь с телефоном» на компьютере. Это приложение свяжется со смартфоном. Установленное на смартфоне приложение «Связь с Windows» затребует доступ к нескольким функциям (например, доступ к файлам и возможность работать фоном без экономии энергии). Предоставьте всё, что запрашивается.
После полной настройки в приложении «Связь с Windows» появится доступ к галерее, SMS-сообщениям, звонкам и уведомлениям на смартфоне. Также можно будет запускать на компьютере любые приложения и игры, установленные на смартфоне, или управлять интерфейсом смартфона на мониторе компьютера с помощью мыши и писать текст используя клавиатуру. Как вариант — можно играть в мобильные игры компьютерными манипуляторами, например, геймпадом.
У этого метода работы с мобильными приложениями есть и недостатки. Для запуска приложения на компьютере требуется, чтобы экран смартфона был разблокирован (хотя он тёмный, картинка на него не дублируется). При воспроизведении видео (например, из стриминговых сервисов) изображения иногда нет. Графика в динамичных играх передаётся с ощутимой задержкой и подвисает. Кроме того, не запускаются приложения из рабочего профиля (или клонированные).
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