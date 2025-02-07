Как запускать на компьютере приложения и игры, установленные на вашем смартфоне

Александр



Мало кто знает, но приложениями и играми для Android можно пользоваться на компьютере. Для этого нужен только смартфон и компьютер, причём они должны быть в одной сети Wi-Fi и на них необходимо включить Bluetooth.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Потребуется приложение «Связь с телефоном», которое предустановлено в Windows 11, и приложение «Связь с Windows», которое встроено в Android (если у вас его нет, скачайте из «Play Маркета»). Они разработаны компанией Microsoft для взаимодействия компьютера и смартфона. В новых версиях Android на некоторых моделях смартфонов «Связь с Windows» интегрирована непосредственно в системные настройки. Устанавливать отдельное приложение в этом случае не требуется, достаточно активировать эту функцию.

Залогиньтесь в оба приложения с одним аккаунтом Microsoft и запустите «Связь с телефоном» на компьютере. Это приложение свяжется со смартфоном. Установленное на смартфоне приложение «Связь с Windows» затребует доступ к нескольким функциям (например, доступ к файлам и возможность работать фоном без экономии энергии). Предоставьте всё, что запрашивается.

После полной настройки в приложении «Связь с Windows» появится доступ к галерее, SMS-сообщениям, звонкам и уведомлениям на смартфоне. Также можно будет запускать на компьютере любые приложения и игры, установленные на смартфоне, или управлять интерфейсом смартфона на мониторе компьютера с помощью мыши и писать текст используя клавиатуру. Как вариант — можно играть в мобильные игры компьютерными манипуляторами, например, геймпадом.
 


У этого метода работы с мобильными приложениями есть и недостатки. Для запуска приложения на компьютере требуется, чтобы экран смартфона был разблокирован (хотя он тёмный, картинка на него не дублируется). При воспроизведении видео (например, из стриминговых сервисов) изображения иногда нет. Графика в динамичных играх передаётся с ощутимой задержкой и подвисает. Кроме того, не запускаются приложения из рабочего профиля (или клонированные).

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Кибербезопасность: 6 угроз, нацеленных на ваш смартфон, и способы их предотвращения
Пользователи WhatsApp массово лишаются доступа к онлайн-банку и счетам
Незнакомец предложил подработку за большие деньги? Не спешите соглашаться, вас обкрадут

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также