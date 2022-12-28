Как запускать любимые консольные игры детства на iPhone? Тут даже джейлбрейк не нужен

Для начала откройте эту ссылку с эмулятором Eclipse в Safari на iPhone;

в Safari на iPhone; Нажмите на значок поделиться и выберите опцию «На экран Домой»;

Введите название (или оставьте как есть) и нажмите добавить;

Запустите веб-приложение Eclipse с домашнего экрана iPhone;

с домашнего экрана iPhone; Настройте эмулятор под себя — вы можете выбрать формат экрана и скины для виртуальных кнопок управления;





Теперь вам нужно найти в любом поисковике образ игры (ROM) в формате *.zip, сохранить его в Файлы и распаковать в любую папку на смартфоне;

Также вы можете закинуть нужные образы на Google.Диск и подключить его к эмулятору;

Далее в Eclipse нажмите на значок «+» в правом верхнем углу и выберите образ игры из файлов;

Готово!





Современные консоли, такие как PlayStation 5 и Xbox Series X, предлагают невероятно красивую графику с очень проработанными и детализированными мирами, но иногда хочется погрузиться в игровую атмосферу нулевых и зависнуть в 8/16-битных проектах, с которыми у многих из нас связаны самые тёплые воспоминания. Рассказываем, как запускать игры со старых консолей на iPhone или iPad без джейлбрейка.Большинство популярных эмуляторов, таких как RetroArch невозможно просто так установить на iPhone — нужен либо джейлбрейк, либо вам предстоит пройти не очень лёгкий процесс установки через AltStore с еженедельным подписанием нужных файлов.Мы нашли более простой и бесплатный метод запуска игр с NES, SNES, Game Boy, GBA, GBC и даже Nintendo DS на смартфоне или планшете Apple. Эти эмуляторы работают даже с Bluetooth-геймпадами.Если вы, также как я, хотите перепройти классическую Castlevania, победить без единого проигрыша в гонках Battle Toads или просто побыть «ужасом, летящим на крыльях ночи» в Darkwing Duck, обязательноПриступим:При желании вы можете подключить любой беспроводной геймпад к iPhone или iPad и отключить экранные кнопки, чтобы не мешали просмотру. Сам эмулятор поддерживает сохранения и быструю перемотку.Аналогичным образом вы можете загрузить себе эмулятор подпо этой ссылке.Вот такой вот простой и быстрый способ, который позволит вам хотя бы на несколько минут отвлечься от происходящего вокруг, и вернуться в беззаботное детство. Во что будете играть на выходных?