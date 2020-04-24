Несколько дней назад Nvidia выпустила плагин под название RTX Voice. Его смысл в том, чтобы заставить видеокарты с поддержкой трассировки (RTX 2000 и RTX Quadro) анализировать звук с микрофона и убирать из него посторонние шумы, такие как звук вентиляторов, нажатий на клавиши и так далее, оставляя только голос. Такой плагин работает в Discord, Zoom, Skype, Google Chrome, Steam Chat, OBS и некоторых других программах.
Однако, как оказалось, обработка звука происходит не на тензорных или RT-ядрах, а на обычных CUDA, так что этот плагин отлично работает даже на видеокартах семейства Fermi (GTX 500), которые вышли почти 10 лет назад — всего лишь требуется установить драйвер Nvidia 410.18 или новее и слегка поколдовать над установщиком, скачать который можно с официального сайта Nvidia абсолютно бесплатно. С последней на данный момент версией 0.5.12.6 такой фокус проходит, возможно в будущем компания прикроет эту лазейку, так что установочный файл этой версии лучше сохранить себе, если вам такой шумодав понравился.
Для начала запустите установку RTX Voice. Через некоторое время установщик скажет, что ваше оборудование не совместимо с этим плагином:
Однако при этом нужные для работы файлы уже будут распакованы — они находятся по пути C:\temp\NVRTXVoice\NvAFX. Перейдите в эту папку, найдите в ней файл RTXVoice.nvi, нажмите на него правой кнопкой мыши > Свойства > Безопасность, и дайте LogonSessionID все разрешения:
После этого примените изменения, откройте этот файл с помощью Блокнота и полностью удалите из него блок <constraints>:
Теперь сохраните изменения и закройте файл. Далее перейдите в C:\temp\NVRTXVoice и запустите там Setup.exe. Если вы все сделали верно, то установка пойдет без ошибок:
Все, после установки запустите плагин и выберите в нем ваш микрофон, после чего нужно поставить ниже галочку для включения шумодава. Еще ниже выберите выходной девайс (наушники или колонки), и также включите для него шумодав (это позволит отсекать шумы на стороне собеседника):
Теперь остается выбрать Nvidia RTX Voice как микрофон и устройство вывода в нужной вам утилите — например, в Discord:
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