Игры МТС

Как заработать на сдаче в аренду мощностей своего компьютера?

Александр



МТС запустил в тестовом режиме сервис Fog Play, который позволяет обладателям геймерских компьютеров сдавать их в аренду игрокам с почасовой оплатой. Сами компьютеры не нужно отдавать чужим людям, доступ к ним они получают по интернету.

Тому, кто сдаёт свои вычислительные мощности в аренду, требуется создать на компьютере гостевую учётную запись с пониженными привилегиями и установить несколько игр, а также софт для обеспечения удалённого доступа к аппаратным ресурсами. Предъявляются не особо строгие требования к ПК: видеокарта уровня Nvidia GTX 1070, AMD Radeon RX 580 или выше, операционная система Windows 10 или 11, скорость интернета от 20 Мбит/с на входящее и исходящее соединение.

Сервис Fog Play рассчитан на тех людей, которые хотят играть в игры с тяжёлой графикой, но не обладают компьютерами, способными её потянуть. Если игрока не устроит производительность арендуемого компьютера, он может завершить сессию, и в этом случае за первые 5 минут соединения с него не будут списаны средства.

Пользователи, сдающие компьютеры в аренду, самостоятельно определяют вознаграждение, которое они хотят получить — сейчас это в среднем от 13 до 19 рублей за час игры. В месяц можно получать около 5 тысяч рублей до вычета расходов на электроэнергию. МТС берёт 20% в качестве комиссии с каждого перевода и будет расходовать эти средства на процессинг нового сервиса и на привлечение к нему новых пользователей.

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Источник:
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