Как заставить AirPods не отключаться от iPhone в автомобиле с CarPlay

Фархад

AirPods

Многие владельцы автомобилей с поддержкой CarPlay регулярно сталкиваются с тем, что при включённых AirPods подкаст или музыка начинают внезапно звучать из колонок при запуске двигателя. К счастью, в iOS 26 появилась функция, которая позволяет избежать подобных ситуаций. Рассказываем, как её найти.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сразу отметим, что есть ситуации, когда водитель предпочитает слушать подкаст, музыку или говорить по телефону через AirPods, но при этом ему нужен CarPlay. Причём каждый может с этим столкнуться, например, если в машине с вами едет спящий ребёнок.

Apple предусмотрительно добавила новую опцию «Аудио всегда в наушниках», которая предотвращает автоматическое переключение звука iPhone на CarPlay или другие Bluetooth-устройства.

Вот как её включить:
  • Откройте приложение «Настройки» на iPhone;
  • Нажмите «Основные» и выберите «AirPlay и Непрерывность»;
AirPods
  • Включите тумблер «Аудио всегда в наушниках»;
  • Готово!

Если эта опция включена, ваша музыка, подкасты или звонки будут продолжать воспроизводиться через AirPods даже после подключения iPhone к Bluetooth-системе автомобиля. Обратите внимание, что при необходимости вы всегда можете вручную переключиться на автомобильные динамики через Пункт управления или CarPlay.

Эта функция также работает с другими беспроводными наушниками и полезна не только в автомобиле, поскольку предотвращает передачу звука на ближайшие Bluetooth-динамики в вашем доме.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
iOS 26.1 опять изменит ваш айфон до неузнаваемости
Эксперт назвал 10 причин, почему не стоит думать о покупке iPhone Air
Apple выпустила новые прошивки для AirPods

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыта тайна — когда на Wildberries можно поймать самые низкие цены
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
9 признаков, что ваш смартфон устарел и пора покупать новый
В России умные гаджеты Tuya перестали работать с Алисой. Как всё исправить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2660
tellurian
Ещё в 26 сделали так, что теперь можно выбирать через какой микрофон говорить в машине. Телефон или машина. Многие ждали.
час назад в 21:40
#