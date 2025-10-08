Как заставить AirPods не отключаться от iPhone в автомобиле с CarPlay







Многие владельцы автомобилей с поддержкой CarPlay регулярно сталкиваются с тем, что при включённых AirPods подкаст или музыка начинают внезапно звучать из колонок при запуске двигателя. К счастью, в iOS 26 появилась функция, которая позволяет избежать подобных ситуаций. Рассказываем, как её найти. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте приложение «Настройки» на iPhone;

Нажмите «Основные» и выберите «AirPlay и Непрерывность»;

Включите тумблер «Аудио всегда в наушниках»;

Готово!

Сразу отметим, что есть ситуации, когда водитель предпочитает слушать подкаст, музыку или говорить по телефону через AirPods, но при этом ему нужен CarPlay. Причём каждый может с этим столкнуться, например, если в машине с вами едет спящий ребёнок.Apple предусмотрительно добавила новую опцию «Аудио всегда в наушниках», которая предотвращает автоматическое переключение звука iPhone на CarPlay или другие Bluetooth-устройства.Вот как её включить:Если эта опция включена, ваша музыка, подкасты или звонки будут продолжать воспроизводиться через AirPods даже после подключения iPhone к Bluetooth-системе автомобиля. Обратите внимание, что при необходимости вы всегда можете вручную переключиться на автомобильные динамики через Пункт управления или CarPlay.Эта функция также работает с другими беспроводными наушниками и полезна не только в автомобиле, поскольку предотвращает передачу звука на ближайшие Bluetooth-динамики в вашем доме.