Как заставить AirPods не отключаться от iPhone в автомобиле с CarPlay

Многие владельцы автомобилей с поддержкой CarPlay регулярно сталкиваются с тем, что при включённых AirPods подкаст или музыка начинают внезапно звучать из колонок при запуске двигателя. К счастью, в iOS 26 появилась функция, которая позволяет избежать подобных ситуаций. Рассказываем, как её найти.
Apple предусмотрительно добавила новую опцию «Аудио всегда в наушниках», которая предотвращает автоматическое переключение звука iPhone на CarPlay или другие Bluetooth-устройства.
Вот как её включить:
- Откройте приложение «Настройки» на iPhone;
- Нажмите «Основные» и выберите «AirPlay и Непрерывность»;
- Включите тумблер «Аудио всегда в наушниках»;
- Готово!
Если эта опция включена, ваша музыка, подкасты или звонки будут продолжать воспроизводиться через AirPods даже после подключения iPhone к Bluetooth-системе автомобиля. Обратите внимание, что при необходимости вы всегда можете вручную переключиться на автомобильные динамики через Пункт управления или CarPlay.
Эта функция также работает с другими беспроводными наушниками и полезна не только в автомобиле, поскольку предотвращает передачу звука на ближайшие Bluetooth-динамики в вашем доме.