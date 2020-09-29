Apple наконец-то позволила в iOS 14 выбирать браузер по умолчанию от сторонних разработчиков. Таким образом пользователи могут отказаться от Safari, если предпочитают использовать альтернативы, такие как Chrome или Edge. Компания также разрешила устанавливать сторонние почтовые клиенты по умолчанию.
Поддержка функции установки браузера по умолчанию также требуется со стороны разработчика, поэтому не все доступные в App Store приложения для просмотра интернета могут заменить Safari. В этой заметке мы собрали браузеры, поддерживающие новую возможность iOS 14:
Чтобы установить браузер по умолчанию, переходите в «Настройки», затем пролистайте вниз до параметров приложения для просмотра интернета, которое вы хотите использовать вместо Safari. Открывайте его настройки и выбирайте его в разделе «Браузер по умолчанию».
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В остальном дизайн не очень нравится. Браузер, однако, достойный!