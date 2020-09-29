Браузеры по умолчанию в iOS 14
Apple наконец-то позволила в iOS 14 выбирать браузер по умолчанию от сторонних разработчиков. Таким образом пользователи могут отказаться от Safari, если предпочитают использовать альтернативы, такие как Chrome или Edge. Компания также разрешила устанавливать сторонние почтовые клиенты по умолчанию.

Поддержка функции установки браузера по умолчанию также требуется со стороны разработчика, поэтому не все доступные в App Store приложения для просмотра интернета могут заменить Safari. В этой заметке мы собрали браузеры, поддерживающие новую возможность iOS 14:
Стоит отметить, что в этом списке отсутствует Opera. Разработчики популярного браузера не торопятся с добавлением поддержки новой функции.

Установка браузера по умолчанию в iOS 14

Чтобы установить браузер по умолчанию, переходите в «Настройки», затем пролистайте вниз до параметров приложения для просмотра интернета, которое вы хотите использовать вместо Safari. Открывайте его настройки и выбирайте его в разделе «Браузер по умолчанию».


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