Банки снизили проценты по вкладам и накопительным счетам. Какие условия они предлагают и у кого выгоднее?

В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых, и вслед за этим решением банки оперативно скорректировали условия по сберегательным продуктам. Корректировки затронули как срочные вклады, так и накопительные счета, которые пользуются популярностью благодаря своей гибкости. В этой статье — детальный обзор того, как изменились ставки в популярных банках и что это значит для вкладчиков.

Снижение ключевой ставки до 14,5% было ожидаемым, и банки начали закладывать этот тренд в свои ставки заранее. Рынок уже отыграл часть этого снижения, поэтому средняя доходность рублевых вкладов постепенно движется вниз. На конец апреля средняя максимальная ставка в топ-10 банков составила 13,39% годовых, а по разным срокам колеблется от 13,04% на короткие депозиты до 11,61% на долгосрочные. Аналитики сходятся во мнении, что ставки продолжат снижаться. Ожидается, что к лету средняя доходность по вкладам может опуститься до 12%, а к концу года — до 11% годовых. Это связано с прогнозами регулятора: по ожиданиям ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, а уже в следующем году может снизиться до 8–10%. Таким образом, текущее окно для фиксации относительно высокой доходности продолжает сужаться.Рассмотрим, как банки отреагировали на снижение ключевой ставки и скорректировали свои продукты.Крупнейший банк страны снизил ставки как по вкладам, так и по накопительным счетам. Максимальная ставка по флагманскому вкладу теперь составляет 14% при условии, что у клиента как минимум два последних месяца не было денег на вкладе или накопительном счёте. По накопительному счёту базовая ставка с 30 апреля будет снижена с 7% до 6,5% годовых. Приветственная ставка для новых клиентов (действует первые два месяца) также уменьшилась — с 13% до 12,5%. При этом надбавки, позволяющие увеличить базовую доходность, сохранились. Ещё одно важное изменение — проценты теперь начисляются ежедневно на минимальную сумму, которая была на счёте в течение всего дня, а не на остаток на конец дня.ВТБ также последовательно снижает доходность по сберегательным продуктам. По вкладу на 2 месяца для новых клиентов ставка уменьшена до 14,1% (снижение на 0,2 п. п.), а для «новых денег» — до 12,4% (минус 0,4 п. п.). На трехмесячный депозит для новых вкладчиков ставка теперь составляет 13,1%. По накопительному счёту с 1 мая промоставка снижена: на минимальный остаток — с 13,5% до 13%, на ежедневный — с 13% до 12,5%. Для премиум-клиентов условия чуть лучше — 12,75% годовых. Базовые ставки также снижены до 6% и 5,5% соответственно. При этом для клиентов, открывших счёт в рамках предыдущей акции (с 31 января по 19 апреля), промоставки сохранены на высоком уровне (16% на минимальный остаток или 15% на ежедневный).«Газпромбанк» не только скорректировал, но и обновил линейку накопительных счётов. Банк запустил новый продукт — «Весенний процент» со ставкой 13% годовых на любой срок без дополнительных условий и ограничений. Проценты начисляются на минимальный остаток. При этом по другим накопительным счетам ставки остались прежними: до 15% (на минимальный остаток) и до 13,8% (на ежедневный). Среди вкладов по-прежнему доступны предложения с фиксированной ставкой: «В плюсе» (до 13,7%) и «Новые деньги» (до 13,5%). Также есть вклад «Ключевой момент» со ставкой 17%, но она плавающая и привязана к ключевой ставке ЦБ.«Альфа-Банк» изменил условия с 29 апреля. По «Альфа-Счёту» на минимальный остаток промоставка снижена с 15% до 13,5%. Действует первые два месяца на сумму до 1 млн рублей (до 10 млн для Alfa Only). Базовая ставка, напротив, повышена с 4% до 7%, что делает продукт более привлекательным для долгосрочного хранения. По счёту с начислением на ежедневный остаток промоставка уменьшена с 13,5% до 13%. По вкладам максимальная доходность с учетом капитализации составляет 13,2% на сроки 3 и 4 месяца. В премиальном сегменте доходность по «Private счёту» снижена на 0,5 п. п. — до 14%.«Т-Банк» с 29 апреля снизил ставки по непополняемому «Т-Вкладу» на сроки от 1 до 9 месяцев. Максимальная эффективная ставка теперь составляет 13,5% годовых — она достигается на 6 месяцев при ежемесячной капитализации (номинальная ставка 13,14%). Для более коротких сроков (1–5 месяцев) ставки снижены на 0,3 п. п. и составляют 12,8% и 12,5% соответственно. По вкладам с пополнением ставки не превышают 11%. Ранее, в марте, банк уже снижал базовую ставку по накопительному счёту с 9% до 7%.«Россельхозбанк» снизил доходность накопительных продуктов, одновременно с этим продлив продлил действие промоакций. По накопительному счёту «Мой счёт» базовая ставка уменьшена с 8% до 7,5%, а приветственная — с 14% до 13,5%. При этом срок акции продлен: теперь повышенная ставка доступна для новых клиентов до 31 августа 2026 года (ранее планировалось до 30 апреля). Промоставка действует первые три месяца на сумму до 1,5 млн рублей. Также дополнительно можно увеличить доходность через акцию «Выгодные траты» (при покупках по картам) — до 13,5% годовых. По счёту «Моя копилка» ставка снижена до 9%.(принадлежит Wildberries) предлагает 14,6% за вклад на 3 месяца, 14,2% — на 6 месяцев и 13,5% — на 12 месяцев. Пополнение и частичное или полное досрочное снятие невозможны, вылата процентов в конце срока. По накопительному счёту действует ставка 12% годовых на сумму свыше 10 тысяч рублей на «WB Кошельке», начисление ежедневное.принимает вклады по ставке от 11 до 12,8% в зависимости от срока (от 2 до 24 месяцев). Пополнение и досрочное или частичное снятие не предусмотрены, доход выплачивается в конце срока. Ставка на накопительном счёте с ежедневым начислением — 12% годовых, а с начислением раз в месяц на минимальную сумму в любой из дней в расчётном периоде — 13% годовых (13,66% с учётом капитализации).выплачивает 13,2% годовых за вклад на 6 месяцев, на другие сроки ставка ниже. На накопительном счёте при условии наличия подписки «Яндекс Плюс» предусмотрено 12% годовых с ежедневным зачислением дохода на счёт.