iPhone 14 eSIM

Какой iPhone 14 выбрать — c nano-SIM, nano-SIM/eSIM или eSIM?

Александр



В этом году компания Apple выпустила четыре модели смартфонов. Они не поставляются в Россию напрямую о производителя, а ввозятся из разных стран, поэтому не существует официальных российских версий, которые были бы адаптированы специально под местных операторов связи.

Выбор смартфона усложняется ещё и тем, что для каждой модели в продаже присутствуют три варианта, отличающиеся способом подключения к операторской сети. Первый вариант предусматривает использования двух физических SIM-карт, второй двух электронных eSIM, а третий комбинацию с одной физической SIM-картой и одной электронной eSIM. Какой из них лучше выбрать, зависит от нескольких обстоятельств.



1. Классический вариант с поддержкой двух карт nano-SIM предназначен для рынков Китая, Тайваня и Гонконга. Использовать его с eSIM не получится, вам потребуются физические SIM-карты (можно обойтись и одной, если не нужно две).

2. Вариант только с eSIM — исключительно американский, и он самый рискованный. В настоящее время у некоторых обладателей таких аппаратов возникают проблемы с подключением тарифа по QR-коду, причём они наблюдаются не только в России, но и в других странах, включая США. После нескольких неудачных попыток подключить eSIM, тариф блокируется, использовать его не получится даже на старом смартфоне, на котором он успешно работал, а для получения нового QR-кода скорее всего потребуется идти в салон оператора с паспортом.

3. Вариант с одной nano-SIM и одной eSIM наиболее универсальный. При возникновении проблем с eSIM вы можете использовать физическую карту, а затем (когда проблемы с eSIM разрешатся) снова перейти на электронную карту.

Вывод. Если вы уже сейчас используете две SIM-карты, оптимальной покупкой для вас станет iPhone 14 или 14 Pro со слотом для двух физических карт. Версия с nano-SIM и eSIM — для тех, кто использует один тариф и хочет с минимальными рисками перейти на eSIM. Вариант только с eSIM в настоящее время наиболее рискованный — вы можете остаться без связи, и потребуется доказывать продавцу, что таким смартфоном невозможно пользоваться (а это может растянуться на месяцы с неясным результатом).

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Комментарии

Ckor_30
+615
Ckor_30
Да не какой в этом году пропустить эту модель она проходная.
Сегодня в 13:57
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