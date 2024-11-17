Какой складной смартфон выбрать в 2024 году? Взвесили все плюсы и минусы

Фархад

Z Fold 6 & Magic V3

Обычные смартфоны уже многим наскучили своим однообразием. Но индустрия не стоит на месте: в последние 5 лет на рынке регулярно появляются складные устройства с гибкими экранами — «фолды» и «флипы». Они предлагают свежий взгляд на мобильные технологии и просто поражают воображение новыми сценариями использования.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Безусловно, за ними будущее, но выбрать наиболее оптимальный вариант довольно сложно. Я несколько месяцев изучал все актуальные девайсы, чтобы собрать все плюсы и минусы лучших складных смартфонов 2024 года.

Сразу отмечу, что многих отталкивают такие устройства, поскольку сама концепция складного экрана не выглядит настолько же надёжной и прочной, как обычные смартфоны. Но тут стоит учитывать, что большинство брендов предлагает бесплатную замену экранов в течение первого года, а сами дисплеи за это время довольно мощно прокачали. Если следовать всем рекомендациям по уходу за ними, такие смартфоны уверенно прослужат несколько лет.

Fold или Flip?


В 2024 году выбор в сегменте складных устройств огромен, поэтому в первую очередь важно понимать, какой форм-фактор нужен именно вам:

  • Fold — классические складные смартфоны с крупным гибким экраном, превращающим устройство в планшет. Они идеальны для работы, чтения, фильмов и многозадачности;
  • Flip — стильные и компактные раскладушки. Они акцентируют внимание на моде и удобстве, легко помещаются в карман и подойдут для повседневных задач.

Девайсы первой категории стоят дороже, но они позиционируются как бизнес-смартфоны, а вторые представляют собой более имиджевые решения.

Забавно, но всё это уже было в «Симпсонах» у Nokia ещё 30 лет назад. Линейка устройств Communicator эволюционировала в нынешние Fold. И даже тогда их ругали за отсутствие многих функций по сравнению с другими смартфонами и громоздкие габариты. В какой-то момент у меня даже был Nokia 9300i, но он быстро надоел из-за отсутствия игр и софта, чуть позже я повторил эксперимент с Nokia E90, но им катастрофически не хватало диагонали экранов. Ни снаружи, ни внутри. А вот у современных «фолдов» с этим полный порядок. Если пропустили — у нас выходил большой обзор Samsung Galaxy Z Fold 6.

Топ-6 складных смартфонов 2024 года


Банальное перечисление характеристик можно найти на сайте производителя или в карточке товара на маркетплейсе. Я же выделил только плюсы и минусы каждой модели. В этом топе представлены лучшие, на мой взгляд, складные смартфоны. Однако в этом мире ничто не идеально (даже iPhone), поэтому с кое-какими компромиссами всё же придётся смириться.

Samsung Galaxy Z Fold 6


Fold6

Плюсы: новый бесщёточный шарнир, который в теории должен проявить себя лучше, чем в предшественниках. К слову, только у Samsung самый приятный ход шарнира. При этом механизм не хрустит, не хрипит и позволяет выставить нужный угол раскрытий. Также в этом поколении внутренний экран стал ярче и энергоэффективнее. Ещё пачка плюсов — искусственный интеллект Galaxy AI (все функции работают на русском), оптимизация системы, приятная оболочка One UI, поддержка нескольких видов стилуса S Pen, режим DeX и куча аксессуаров.

Минусы: не самые лучшие камеры, но для повседневной съёмки их вполне хватает. Некоторые считают, что внешний экран узковат для полноценного использования, но я пользуюсь уже 5 месяцев, и мне так не кажется.

Цена: от 120 тысяч рублей.

HONOR Magic V3


Magic V3

Плюсы: самый тонкий складной смартфон на рынке с огромным внешним экраном, которым можно комфортно пользоваться, даже не раскладывая девайс (если согласны, то зачем вам вообще «фолд»?). Огромная батарея на 5150 мАч.

Минусы: не самая успешная оптимизация софта (возможно, допилят), среднее качество съёмки фото и видео, слишком высокая цена.

Цена: от 190 тысяч рублей.

Tecno Phantom V Fold 2


Phantom V Fold2

Плюсы: привлекательная цена — это один из самых доступных «фолдов» на рынке. Качественный и крупный внешний экран, солидная сборка, монструозная батарея на 5750 мАч.

Минусы: производительность на уровне середняков из-за чипа Dimensity 9000+, не лучшая оптимизация софта, отсутствие нормальной влагозащиты (только IP54 от брызг).

Цена: от 99 тысяч рублей.

Xiaomi MIX Flip


Mix Flip

Плюсы: крупный внешний дисплей, удобный для просмотра уведомлений, управления музыкой и быстрого доступа к приложениям. Хорошая камера с функцией стабилизации.

Минусы: первая раскладушка от Xiaomi, поэтому к шарниру есть вопросы. Время покажет, насколько он надёжен. Иногда интерфейс внешнего экрана накладывается на камеры.

Цена: от 120 тысяч рублей.

Infinix Zero Flip


Zero Flip

Плюсы: один из самых недорогих смартфонов в таком форм-факторе. В меру стильный и с богатой комплектацией.

Минусы: производительность ниже, чем у конкурентов. Относительно короткий жизненный цикл (заявлено обновление только до Android 16).

Цена: от 68 тысяч рублей.

Samsung Galaxy Z Flip 6


Flip6

Плюсы: компактный и лёгкий, легко помещается в карман. Поддержка полноценных виджетов на внешнем экране, флагманское железо, хорошие для сегмента камеры, адекватная автономность, куча прикольных аксессуаров.

Минусы: внешним дисплеем невозможно полноценно пользоваться, из-за чего смартфон приходится часто раскрывать. Плохая система охлаждения — в интенсивных задачах часто нагревается.

Цена: от 72 тысяч рублей.

Вывод и рекомендации


Выбор складного смартфона зависит от ваших задач: Fold подойдёт для работы, творчества и поглощения контента, а Flip — для тех, кто ценит стиль, удобство и компактность. Но также важно помнить: если гибкий экран не приносит практической пользы, или ваша сфера деятельности подвергает такие гаджеты повышенному риску, то рассматривать их не стоит. Зато обычные флагманы всегда остаются надёжной альтернативой, но о них мы расскажем в следующий раз.

Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543
erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Обзор Infinix Zero Flip: имиджевая раскладушка для любителей экспериментов
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 6. Он тупо лучше ваших айфонов
Обнаружена самая лучшая раскладушка 2024 года! Обзор HONOR Magic V3

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

lonelysoul
+406
lonelysoul
Без раскладушех Huawei этот топ ничтожен.
2 часа назад в 20:08
#
Фархад Усманов
+124
Фархад Усманов lonelysoul
когда в них появятся адекватные чипы, Google-сервисы и более свежий Android, тогда рассмотрим
2 часа назад в 20:43
#
lonelysoul
+406
lonelysoul Фархад Усманов
Гугл-сервисы работают из коробки уже давно, устанавливаются из родного AppGallery. Про нормальные чипы непонятно, что вам в них не нравится. По характеристикам они лучше всех представленных в вашем топе. Мвидео буквально не успевает их завозить, продаются в больших количествах не смотря на высокую цену (хотя, с учетом скидок и акций она дешевле, чем в Китае).
15 минут назад
#

Читайте также