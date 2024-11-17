Какой складной смартфон выбрать в 2024 году? Взвесили все плюсы и минусы

Обычные смартфоны уже многим наскучили своим однообразием. Но индустрия не стоит на месте: в последние 5 лет на рынке регулярно появляются складные устройства с гибкими экранами — «фолды» и «флипы». Они предлагают свежий взгляд на мобильные технологии и просто поражают воображение новыми сценариями использования.
Сразу отмечу, что многих отталкивают такие устройства, поскольку сама концепция складного экрана не выглядит настолько же надёжной и прочной, как обычные смартфоны. Но тут стоит учитывать, что большинство брендов предлагает бесплатную замену экранов в течение первого года, а сами дисплеи за это время довольно мощно прокачали. Если следовать всем рекомендациям по уходу за ними, такие смартфоны уверенно прослужат несколько лет.
Fold или Flip?
В 2024 году выбор в сегменте складных устройств огромен, поэтому в первую очередь важно понимать, какой форм-фактор нужен именно вам:
- Fold — классические складные смартфоны с крупным гибким экраном, превращающим устройство в планшет. Они идеальны для работы, чтения, фильмов и многозадачности;
- Flip — стильные и компактные раскладушки. Они акцентируют внимание на моде и удобстве, легко помещаются в карман и подойдут для повседневных задач.
Девайсы первой категории стоят дороже, но они позиционируются как бизнес-смартфоны, а вторые представляют собой более имиджевые решения.
Забавно, но всё это уже было в «Симпсонах» у Nokia ещё 30 лет назад. Линейка устройств Communicator эволюционировала в нынешние Fold. И даже тогда их ругали за отсутствие многих функций по сравнению с другими смартфонами и громоздкие габариты. В какой-то момент у меня даже был Nokia 9300i, но он быстро надоел из-за отсутствия игр и софта, чуть позже я повторил эксперимент с Nokia E90, но им катастрофически не хватало диагонали экранов. Ни снаружи, ни внутри. А вот у современных «фолдов» с этим полный порядок. Если пропустили — у нас выходил большой обзор Samsung Galaxy Z Fold 6.
Топ-6 складных смартфонов 2024 года
Банальное перечисление характеристик можно найти на сайте производителя или в карточке товара на маркетплейсе. Я же выделил только плюсы и минусы каждой модели. В этом топе представлены лучшие, на мой взгляд, складные смартфоны. Однако в этом мире ничто не идеально (даже iPhone), поэтому с кое-какими компромиссами всё же придётся смириться.
Samsung Galaxy Z Fold 6
Плюсы: новый бесщёточный шарнир, который в теории должен проявить себя лучше, чем в предшественниках. К слову, только у Samsung самый приятный ход шарнира. При этом механизм не хрустит, не хрипит и позволяет выставить нужный угол раскрытий. Также в этом поколении внутренний экран стал ярче и энергоэффективнее. Ещё пачка плюсов — искусственный интеллект Galaxy AI (все функции работают на русском), оптимизация системы, приятная оболочка One UI, поддержка нескольких видов стилуса S Pen, режим DeX и куча аксессуаров.
Минусы: не самые лучшие камеры, но для повседневной съёмки их вполне хватает. Некоторые считают, что внешний экран узковат для полноценного использования, но я пользуюсь уже 5 месяцев, и мне так не кажется.
Цена: от 120 тысяч рублей.
HONOR Magic V3
Плюсы: самый тонкий складной смартфон на рынке с огромным внешним экраном, которым можно комфортно пользоваться, даже не раскладывая девайс (если согласны, то зачем вам вообще «фолд»?). Огромная батарея на 5150 мАч.
Минусы: не самая успешная оптимизация софта (возможно, допилят), среднее качество съёмки фото и видео, слишком высокая цена.
Цена: от 190 тысяч рублей.
Tecno Phantom V Fold 2
Плюсы: привлекательная цена — это один из самых доступных «фолдов» на рынке. Качественный и крупный внешний экран, солидная сборка, монструозная батарея на 5750 мАч.
Минусы: производительность на уровне середняков из-за чипа Dimensity 9000+, не лучшая оптимизация софта, отсутствие нормальной влагозащиты (только IP54 от брызг).
Цена: от 99 тысяч рублей.
Xiaomi MIX Flip
Плюсы: крупный внешний дисплей, удобный для просмотра уведомлений, управления музыкой и быстрого доступа к приложениям. Хорошая камера с функцией стабилизации.
Минусы: первая раскладушка от Xiaomi, поэтому к шарниру есть вопросы. Время покажет, насколько он надёжен. Иногда интерфейс внешнего экрана накладывается на камеры.
Цена: от 120 тысяч рублей.
Infinix Zero Flip
Плюсы: один из самых недорогих смартфонов в таком форм-факторе. В меру стильный и с богатой комплектацией.
Минусы: производительность ниже, чем у конкурентов. Относительно короткий жизненный цикл (заявлено обновление только до Android 16).
Цена: от 68 тысяч рублей.
Samsung Galaxy Z Flip 6
Плюсы: компактный и лёгкий, легко помещается в карман. Поддержка полноценных виджетов на внешнем экране, флагманское железо, хорошие для сегмента камеры, адекватная автономность, куча прикольных аксессуаров.
Минусы: внешним дисплеем невозможно полноценно пользоваться, из-за чего смартфон приходится часто раскрывать. Плохая система охлаждения — в интенсивных задачах часто нагревается.
Цена: от 72 тысяч рублей.
Вывод и рекомендации
Выбор складного смартфона зависит от ваших задач: Fold подойдёт для работы, творчества и поглощения контента, а Flip — для тех, кто ценит стиль, удобство и компактность. Но также важно помнить: если гибкий экран не приносит практической пользы, или ваша сфера деятельности подвергает такие гаджеты повышенному риску, то рассматривать их не стоит. Зато обычные флагманы всегда остаются надёжной альтернативой, но о них мы расскажем в следующий раз.
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