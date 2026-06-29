Хотите играть в ретро-игры на Android? Здесь всё, что нужно знать!

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Любой Android-смартфон можно превратить в портативную игровую станцию, на которой доступны тысячи игр. Современные устройства обладают достаточной мощностью, чтобы эмулировать консоли вплоть до PlayStation 2, GameCube и даже частично PS3, а поддержка геймпадов делает процесс игры гораздо более комфортным. В этом материале мы разберем лучшие эмуляторы для всех значимых ретро-консолей на Android — от легендарной NES до PS3 и Xbox 360, а также дадим практические рекомендации по выбору, настройке и железу.
Что такое эмуляция игр на Android и с чего начать
Эмулятор — это программа, которая воссоздаёт аппаратную среду игровой консоли на смартфоне или планшете. В отличие от ПК, Android предлагает уникальное преимущество: вы можете носить с собой тысячи классических игр и играть в них где угодно. Однако здесь есть и свои нюансы — управление через сенсорный экран требует привыкания, а для серьёзных сессий рекомендуется подключать геймпад через USB или Bluetooth (подойдут контроллеры от Xbox или PlayStation).
Если вы не хотите разбираться в десятках отдельных эмуляторов, обратите внимание на RetroArch — универсальную платформу-фронтенд, которая объединяет эмуляторы разных консолей в одном интерфейсе. RetroArch работает через «ядра» — это отдельные эмуляторы, подключённые к общей оболочке. Вы устанавливаете RetroArch, скачиваете нужные ядра через встроенный менеджер и запускаете все игры из одного места. Альтернативный вариант — Daijisho, популярный лаунчер для отдельных эмуляторов, который красиво организует вашу библиотеку игр.
Впрочем, многие предпочитают отдельные эмуляторы для каждой консоли — они часто дают больше контроля над настройками и могут работать быстрее на слабом железе. Ниже мы рассмотрим лучшие варианты для каждой игровой системы.
Эмуляторы 8-битных и 16-битных консолей
Это самые лёгкие эмуляторы — они запустятся на любом Android-устройстве, даже на самом бюджетном.
Nintendo Entertainment System (NES / Dendy)
Золотой стандарт эмуляции NES на Android — NES.emu. Этот эмулятор основан на FCEUX, предлагает минималистичный интерфейс с фокусом на низкую задержку аудио и видео, а также поддерживает широкий спектр устройств. Если нужен более нарядный вариант с удобным интерфейсом, обратите внимание на Nostalgia.NES — он считается одним из лучших благодаря продуманному дизайну и обилию настроек. Также популярен John NESS — мультиэмулятор, который поддерживает игры как для NES, так и для SNES.
Super Nintendo Entertainment System (SNES)
Безусловный лидер — Snes9x EX+. Этот бесплатный эмулятор с открытым исходным кодом существует с 2013 года и до сих пор получает обновления. Он совместим примерно с 99,5% всех игр SNES, предлагает мгновенные сохранения, настраиваемое управление и интерполяцию звука. Простота и надёжность делают его идеальным выбором для начинающих.
Sega Genesis / Mega Drive
Здесь два основных кандидата. MD.emu — высокоточный эмулятор Sega Genesis/Mega Drive, Sega CD и Master System/Mark III. Альтернатива — GENPlusDroid — эмулятор с открытым исходным кодом на базе GENPlus, который также отлично справляется с играми для Sega Master System и Mega Drive.
Game Boy / Game Boy Color / Game Boy Advance
Для портативных консолей Nintendo лучший выбор для GBA — Pizza Boy A Pro. Этот платный эмулятор считается самым точным и производительным на Android. Из бесплатных альтернатив отлично зарекомендовал себя My Boy! — супербыстрый и полнофункциональный эмулятор, который работает на устройствах от самых бюджетных до современных флагманов. Для Game Boy и Game Boy Color также можно использовать John GBAC, который покрывает все три поколения портативных консолей Nintendo.
Эмуляторы консолей пятого поколения (PS1, N64, Saturn)
Nintendo 64
M64Plus FZ — это главный эмулятор N64 для Android, основанный на Mupen64Plus. Он запускает большинство игр с хорошим качеством эмуляции и поддержкой звука, включает все необходимые ядра и плагины. Игроки отмечают плавную картинку и отсутствие лагов даже в требовательных проектах вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
PlayStation 1
Здесь два основных претендента. DuckStation — современный эмулятор, доступный в «Google Play Маркете», который предлагает максимальную совместимость со всей библиотекой консоли, идеальную оптимизацию и высочайшую точность эмуляции. Классический ePSXe — платный порт легендарного ПК-эмулятора, который разрабатывается с 2000 года и обеспечивает совместимость около 99% игр.
Sega Saturn
Эмуляция Saturn на Android остаётся сложной задачей. Лучший вариант — использовать RetroArch с ядром YabaSanshiro или Beetle Saturn. Эти ядра требуют достаточно мощного процессора, но позволяют запускать большинство игр для Saturn.
Эмуляторы консолей шестого поколения (PS2, GameCube/Wii, Dreamcast)
PlayStation 2
Безусловный стандарт на Android — NetherSX2. Это улучшенная версия AetherSX2, которая, в свою очередь, основана на коде PCSX2, но адаптирована для мобильных устройств. NetherSX2 требует сборки из исходников (скачиваете NetherSX2-builder.zip с GitHub, распаковываете и запускаете sh-файл), но это того стоит — эмулятор позволяет запускать сотни классических игр PS2. Важно: для PS2 требуется мощное устройство с процессором не ниже Snapdragon 860 и 6+ ГБ ОЗУ.
Nintendo GameCube и Wii
Dolphin Emulator — это, пожалуй, самый известный эмулятор на Android. Он позволяет запускать игры GameCube и Wii, поддерживает вывод в HD-разрешении (вплоть до 1080p) и предлагает различные графические улучшения. Dolphin активно развивается, имеет высокую совместимость и считается одним из лучших эмуляторов на рынке по производительности.
Sega Dreamcast
Redream — самый удобный и красивый эмулятор Dreamcast для Android. Он не требует настройки контроллера, файлов BIOS или Flash — просто добавляете игры и играете. Альтернатива — Flycast, который также поддерживает эмуляцию аркадных систем Naomi, Naomi 2 и Atomiswave.
Эмуляторы портативных консолей (PSP, Nintendo DS)
PlayStation Portable (PSP)
PPSSPP — это лучший и по сути единственный эмулятор PSP для Android. Он бесплатный, с открытым исходным кодом и совместим практически со всеми играми PSP. PPSSPP позволяет улучшать графику, повышать разрешение и добавлять дополнительные эффекты. Производительность отличная даже на старом железе.
Nintendo DS
DraStic DS Emulator — это мощный и быстрый платный эмулятор Nintendo DS с огромным списком совместимых игр. Он считается лучшим выбором для DS на Android. Из бесплатных альтернатив можно рассмотреть SuperNDS Emulator или Lemuroid.
Эмуляторы консолей седьмого поколения (PS3, Xbox 360)
Эти системы находятся на ранних стадиях эмуляции на Android и требуют флагманских устройств.
PlayStation 3
На Android существуют два основных проекта. aPS3e — нативный эмулятор PS3, который уже может запускать многие игры, но производительность сильно зависит от вашего устройства. Требования: Android 9+, процессор от Snapdragon 860 и 8 ГБ ОЗУ. RPCS3 (он же RPCSX) — порт знаменитого ПК-эмулятора, который также доступен для Android. Оба проекта активно развиваются, но пока далеки от идеала.
Xbox 360
aX360e — это эмулятор Xbox 360 для Android, который пока поддерживает лишь ограниченный набор игр. Требования: Android 10 или выше, поддержка Vulkan, архитектура arm64. Существует также экспериментальный проект X360 Mobile, основанный на Xenia Canary. Эмуляция Xbox 360 на Android находится на самой ранней стадии, и для серьёзной игры лучше использовать ПК или оригинальную консоль.
Аркады и прочие системы
Аркады (MAME): используйте MAME4Android или ядро MAME в RetroArch для запуска тысяч аркадных игр от 1970-х до 2000-х годов.
Atari 2600: Stella — лучший эмулятор для первой консоли Atari, доступен через RetroArch.
С чего начать?
Если хотите простоту и всё в одном месте — установите RetroArch, в нём через меню загрузите ядра для нужных консолей. Если предпочитаете отдельные программы — скачайте эмуляторы из списка выше с «Google Play Маркета» или официальных сайтов.
Скачайте игры (ROM-файлы):
В интернете существуют обширные и хорошо структурированные каталоги старых игр. Для большинства эмуляторов достаточно скачать и распаковать архив, а затем запустить исполняемый файл. Для игр с PS1, PS2, Dreamcast, Saturn и некоторых других консолей могут потребоваться файлы BIOS (системное ПО консоли). Их нужно скопировать в соответствующую папку эмулятора — инструкции обычно есть на сайтах проектов.
Установите и настройте эмулятор:
Для большинства эмуляторов достаточно скачать и установить соответствующее приложение через «Play Маркет» или другой магазин. Для PS1, PS2, Dreamcast, Saturn могут потребоваться файлы BIOS — их нужно скопировать в соответствующую папку эмулятора.
Настройте управление:
Подключите геймпад через USB или Bluetooth. В настройках эмулятора назначьте кнопки. Если геймпада нет, используйте сенсорное управление — большинство эмуляторов предлагают настраиваемые экранные кнопки.
Запустите игру:
Скачайте ROM-файл из каталога игр и откройте его через меню эмулятора.
Рекомендации по «железу»
- Для 8-битных и 16-битных консолей (NES, SNES, Genesis, GB/GBA): подойдёт любой смартфон.
- Для PS1, N64, Dreamcast: требуется процессор среднего уровня (Snapdragon 600+).
- Для PSP, Nintendo DS: достаточно процессора Snapdragon 700+.
- Для PS2, PS3, GameCube, Wii: нужен мощный процессор (Snapdragon 860+, 6+ ГБ ОЗУ).
- Для Xbox 360 (aX360e): требуется мощный процессор, смартфон или планшет на Android версии 10 и выше, поддержка Vulkan, arm64.
Что вы получите с эмуляторами
Вы получите доступ к тысячам классических игр, многие из которых недоступны на современных платформах. Ваш смартфон превратится в портативную игровую станцию, способную запускать игры от 8-битной эпохи до полноценных 3D-блокбастеров начала 2000-х. Эмуляторы позволяют не только запускать старые игры, но и значительно улучшать их: повышать разрешение вплоть до 4K, добавлять сглаживание, использовать шейдеры для имитации вида ЭЛТ-экрана, записывать прохождения и делиться ими. Это идеальный способ заново открыть для себя любимые игры детства или познакомиться с классикой, которую вы пропустили — и всё это в вашем кармане, без необходимости покупать десятки старых консолей.