Хотите играть в ретро-игры на Android? Здесь всё, что нужно знать!

Что такое эмуляция игр на Android и с чего начать

Эмуляторы 8-битных и 16-битных консолей

Эмуляторы консолей пятого поколения (PS1, N64, Saturn)

Эмуляторы консолей шестого поколения (PS2, GameCube/Wii, Dreamcast)

Эмуляторы портативных консолей (PSP, Nintendo DS)

Эмуляторы консолей седьмого поколения (PS3, Xbox 360)

Аркады и прочие системы

С чего начать?

Для 8-битных и 16-битных консолей (NES, SNES, Genesis, GB/GBA): подойдёт любой смартфон.

Для PS1, N64, Dreamcast: требуется процессор среднего уровня (Snapdragon 600+).

Для PSP, Nintendo DS: достаточно процессора Snapdragon 700+.

Для PS2, PS3, GameCube, Wii: нужен мощный процессор (Snapdragon 860+, 6+ ГБ ОЗУ).

Для Xbox 360 (aX360e): требуется мощный процессор, смартфон или планшет на Android версии 10 и выше, поддержка Vulkan, arm64.

Что вы получите с эмуляторами