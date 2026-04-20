Хотите красиво фотографировать вещи? На помощь придёт экран ноутбука и зеркало

Александр



В соцсетях активно распространяется лайфхак, обучающий простому, но эффектному трюку при фотографировании небольших предметов. Для этого потребуется смартфон, ноутбук или монитор, а также зеркало. Хороший кадр получается с первого раза, его даже не нужно улучшать в фотошопе или нейросетями.

Запустите на ноутбуке какое-нибудь красивое видео, наклоните крышку, положите фотографируемый объект на зеркало, а зеркало на клавиатуру. В результате получится, что этот предмет находится на красивом фоне. Если используете не ноутбук, а компьютер с монитором, алгоритм почти такой же, только экран не нужно наклонять, поскольку он и так довольно большой, и изображение должно без проблем уместиться в зеркало.

Этому лайфхаку можно найти вполне прагматичное применение — например, так можно делать фотографии ненужных вам вещей, которые вы планируете продать на интернет-барахолке. Давно известно, что чем красивее выглядит вещь (пусть даже на фото), тем с большей вероятностью её захотят приобрести и тем дороже её можно продать.
