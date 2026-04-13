Кто расходует больше интернета в режиме модема на iPhone. Скрытая функция iOS позволит выявить злоупотребляющих

В последнее время всё больше пользователей раздают интернет со смартфона на компьютеры, смарт-ТВ, игровые консоли и другие гаджеты. И если на Android ещё можно отследить расход трафика по типу устройств, то в iOS такой функции не было предусмотрено. К счастью, в iOS 26.4 Apple по-тихому кое-что добавила. Рассказываем, как определить прожорливые девайсы, использующие ваш интернет в режиме модема.

Убедитесь, что ваш iPhone обновлён до iOS 26.4;

Откройте «Настройки» и выберите «Режим модема»;

Под переключателем «Максимальная совместимость» нажмите на «Использование данных»;

Здесь вы увидите список подключенных устройств, а также объём данных, израсходованный каждым из них;

Готово

С релизом iOS 26.4 разработчики внесли долгожданное изменение: теперь информация об использовании данных персональной точки доступа перенесена в максимально понятный раздел.До недавнего обновления подробная информация об использовании данных для каждого устройства была скрыта в настройках сотовой связи среди тумблеров, где её легко было пропустить. Теперь проверить прожорливость гаджетов можно прямо в меню «Режим модема». Это очень полезно для всех, кто пользуется тарифным планом с ограниченным объёмом данных и хочет следить за использованием трафика.Чтобы проверить расходы по устройствам, выполните следующее:Обратите внимание, что устройства Apple под управлением iOS 26.4 или macOS 26.4 отображаются по названиям, в то время как некоторые Android-смартфоны, компьютеры на Windows и любые устройства под управлением более старых версий ПО Apple будут сгруппированы в разделе «Другие устройства».Чтобы обнулить счётчик, нужно перейти в «Настройки» > «Сотовая связь» > «Сбросить статистику». Это очистит все данные, включая режим модема.Похоже, Apple нашла способ подтолкнуть больше владельцев iPhone к обновлению до iOS 26.4