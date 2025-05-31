Лучшие смарт-часы 2025 года

Современные смарт-часы — не просто аксессуар, а полноценный помощник в повседневной жизни. Они позволяют отслеживать физическую активность, получать уведомления, управлять музыкой, измерять пульс, уровень кислорода в крови и даже снимать ЭКГ. Модели 2025 года делают акцент на здоровье и автономности.
Важно: сразу отметим, что в подборку вошли именно те модели, которые добрались до нашего рынка в 2025 году. Тут нет Apple Watch, Galaxy Watch и Pixel Watch, поскольку все актуальные модели вышли в прошлом году, и уже совсем скоро их заменит новое поколение. Ещё мы выбирали максимально универсальные модели, которые не будут привязывать вас к определённой экосистеме (полезно, если вы захотите перейти с Android на iOS или обратно).
Содержание
- Тренды на рынке смарт-часов в 2025 году
- Смарт-часы для повседневного использования
- Смарт-часы для активного образа жизни
- Смарт-часы для здоровья и спорта
- Смарт-часы для детей и пожилых
- Заключение
Тренды на рынке смарт-часов в 2025 году
Главные тенденции сегодня — функции здоровья, прочность корпуса и улучшенная автономность. Многие производители теперь внедряют датчики для измерения артериального давления, ЭКГ и биоимпедансный анализ. Также развивается интеграция с ИИ: смарт-часы подсказывают, когда лучше тренироваться или отдохнуть.
Батарея стала одни из решающих факторов: модели 2025 года работают в среднем от 7 до 14 дней без подзарядки. Повсеместно внедряется AMOLED-дисплеи с высокой яркостью и экономией заряда. Также большинство новинок получают поддержку Bluetooth-звонков и быструю зарядку. Пройдёмся по категориям.
Смарт-часы для повседневного использования: HUAWEI Watch Fit 4
Ультралёгкие и стильные HUAWEI Watch Fit 4 оснащены прямоугольным 1,82-дюймовым AMOLED-экраном и тонким корпусом. Они поддерживают уведомления, управление музыкой, прогноз погоды и базовые функции здоровья.
Без подзарядки HUAWEI Watch Fit 4 выдают до 10 дней автономной работы. Также в часах реализована быстрая зарядка, более 100 тренировочных режимов, GPS-навигация и возможность выбора из сотен циферблатов. Это хороший баланс между функциональностью и ценой. Кстати, у нас есть полноценный обзор старшей модели.
Цена: от 11 529 рублей.
Смарт-часы для активного образа жизни: Amazfit Active 2R
Amazfit Active 2R — часы для тех, кому нужен абсолютный максимум спортивных функций по минимальной цене. Они оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью в 2000 нит, стальным корпусом с влагозащитой 5 ATM и GPS-модулем. Поддерживают более 160 спортивных режимов, включая плавание, бег и велоспорт.
Также Amazfit Active 2R работают до 10 дней на одном заряде, есть режим профессионального анализа тренировок. Кроме того, в этой модели предусмотрены различные сенсоры, включая BioTracker 6.0 PPG, акселерометр, гироскоп и компас. В целом это отличный выбор для путешественников и спортсменов. Подробнее обо всех функциях и ИИ-тренера рассказали в этом обзоре.
Цена: от 9999 рублей.
Смарт-часы для здоровья и спорта: HUAWEI Watch 5
HUAWEI Watch 5 — премиальный девайс с упором на медицинские функции благодаря новому сенсору X-TAP. В этих часах есть поддержка ЭКГ, измерение температуры кожи, определение апноэ во сне, мониторинг кислорода в крови, пульсометр, контроль уровня стресса и эмоционального состояния. Эти часы всего одним нажатием способны замерить сразу 11 показателей здоровья.
Ещё HUAWEI Watch 5 предлагают круглый 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей, отслеживание более 100 тренировок, включая занятия на воздухе с трекингом GPS, прочный корпус и автономность до 11 дней. Есть уведомления о критических отклонениях в показателях здоровья. В целом, такие часы станут идеальным подарком для пожилых пользователей и тех, кто следит за здоровьем. Полноценный обзор этой модели можно почитать тут.
Цена: от 33 990 рублей.
Смарт-часы для детей и пожилых: Redmi Watch 5
Redmi Watch 5 — лёгкие, стильные и доступные часы с базовой функциональностью. Модель предлагает 2,07-дюймовый OLED-дисплей, защиту от воды в 5 ATM, функции напоминаний и звонки по Bluetooth. Также они получили свыше 200 циферблатов, 150 спортивных режимов и базовый датчики мониторинга здоровья.
Работают Redmi Watch 5 до 24 дней. Они просты в управлении, а при желании можно задать ограничения по функциям. Отличный выбор для родителей и пожилых людей, которым нужна помощь без перегрузки интерфейсом.
Цена: от 7614 рублей.
Заключение
Как видите, начало 2025 года предлагает широкий выбор смарт-часов под любые задачи: от продвинутого мониторинга здоровья до спортивных целей и повседневного использования. HUAWEI Watch 5 подойдут для контроля здоровья, Amazfit Active 2R — для спорта, HUAWEI Watch Fit 4 — для повседневных нужд, а Redmi Watch 5 — для детей и пожилых. Выбор зависит от ваших целей и бюджета.
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