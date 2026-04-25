Лучшие смартфоны Samsung Galaxy в 2026 году: от проверенной «Ультры» до инновационных флагманов

Прошла только треть 2026 года, а компания Samsung уже успела обновить свои ключевые линейки, представив флагманскую серию Galaxy S26 и несколько более бюджетных устройств. При этом прошлогодние модели плавно перешли в категорию выгодных покупок, сохранив актуальность характеристик при заметном снижении цены. Впереди нас ждут анонсы нескольких складных моделей и релиз народного Fan Edition, но чтобы вы не запутались в многообразии смартфонов Galaxy, мы составили свой топ лучших решений под разные задачи и бюджет.
Содержание
- Как выбирать смартфон в 2026 году
- Где покупать технику сегодня
- Наш выбор: лучшие модели Samsung 2026
- Абсолютный флагман — Samsung Galaxy S26 Ultra
- Складной инноватор — Samsung Galaxy Z Fold 7
- Самый сбалансированный — Samsung Galaxy S25 Ultra
- Компактный и мощный — Samsung Galaxy S25
- Лучший середняк — Samsung Galaxy A57
- Лучший бюджетник — Samsung Galaxy A26
- Итоги
Как выбирать смартфон в 2026 году
При выборе основного гаджета стоит опираться на три базовых критерия: целевые задачи, бюджет и требования к экосистеме. Если вам нужна «рабочая лошадка» для социальных сетей и связи, нет смысла переплачивать за титановый корпус и поддержку стилуса. В то же время для профессионального создания контента или тяжелого гейминга экономия на процессоре и объеме оперативной памяти (которой в 2026 году желательно иметь не менее 12 ГБ) может обернуться быстрым устареванием устройства.
Обращайте внимание на поддержку ИИ-функций — в новых поколениях Samsung Galaxy AI стал глубоко интегрирован в систему, предлагая предиктивные сценарии работы и продвинутую обработку фото. Также учитывайте цикл поддержки: современные модели Galaxy получают обновления ОС на протяжении ~7 лет, что делает их покупку долгосрочной инвестицией.
Где покупать технику сегодня
Крупные торговые сети остаются самым надежным вариантом. Здесь вы получаете полноценную официальную гарантию и возможность потрогать устройство перед покупкой, но цена в таких магазинах зачастую самая высокая по рынку из-за операционных издержек ритейлера.
Маркетплейсы привлекательны возможностью поймать крупную скидку или кэшбек. Однако стоит внимательно проверять продавца: под карточкой товара могут скрываться как официальные дилеры, так и сомнительные площадки без надлежащего сервисного обслуживания.
Специализированные магазины техники и «серовозы» предлагают самые низкие цены за невысокой аренды и онлайн-формата продаж. Это отличный способ сэкономить, но нужно быть готовым к тому, что гарантию предоставляет сам продавец, а не авторизованный центр Samsung, и некоторые локальные функции могут потребовать дополнительной настройки. Например, поймать смартфоны, предназначенные для региона Кавказ, которые официально обслуживают в сервисах компании, довольно сложно. А на вьетнамских и эмиратских моделях можно солидно сэкономить.
Наш выбор: лучшие модели Samsung 2026
Абсолютный флагман — Samsung Galaxy S26 Ultra
Новый ультимативный флагман получил корпус из алюминия и инновационный Privacy Display, который защищает информацию на экране от взглядов со стороны. Смартфон работает на базе эксклюзивного чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а основная камера на 200 Мп обзавелась улучшенными алгоритмами ночной съемки, позволяя записывать 8K-видео при 60 кадрах в секунду.
Модель идеально подходит для гиков, создателей контента и всех, кто привык использовать смартфон как полноценный рабочий инструмент благодаря встроенному стилусу S Pen и режиму DeX. Это устройство без компромиссов, предлагающее максимальную производительность и лучшие технологии на рынке. Если вы пропустили, обязательно прочтите наш большой обзор Galaxy S26 Ultra.
Ориентировочная цена: от 90 000 рублей.
Складной инноватор — Samsung Galaxy Z Fold 7
Седьмое поколение «Фолда» стало тоньше и легче предшественника, а по эргономике он стал ближе к обычным смартфонам. Внешний экран получил увеличенную полезную площадь, а внутренний — практически невидимую складку и повышенную яркость до 2800 нит. Плюс компания прокачала систему охлаждения, чтобы поддерживать пиковую мощность в режиме многозадачности.
Работает Galaxy Z Fold 7 на чипе Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а в качестве основной камеры тут используется сенсор на 200 Мп. Этот смартфон создан для тех, кому нужен планшет в кармане. Он незаменим для работы с документами, таблицами и монтажа видео на ходу. Благодаря улучшенному шарниру и защите IPX8, складной форм-фактор окончательно избавился от детских болезней и готов к жесткой эксплуатации. Если вы пропустили, обязательно прочтите наш большой обзор Galaxy Z Fold 7.
Ориентировочная цена: от 130 000 рублей.
Самый сбалансированный — Samsung Galaxy S25 Ultra
Прошлогодний лидер в 2026 году стал едва ли не самым привлекательным предложением. Имея на борту мощный Snapdragon 8 Elite, 6,9-дюймовый LTPO AMOLED экран с антибликовым стеклом Gorilla Armor и отличный набор камер, он почти не уступает новинке в повседневных задачах, но стоит при этом значительно дешевле. А ещё тут титановый корпус, который лучше переживает внезапные контакты с асфальтом.
Мы рекомендуем эту модель тем, кто хочет получить премиальный опыт, топовые материалы корпуса и великолепную автономность, не переплачивая за статус самой последней новинки. Это рациональный выбор для пользователей, которые ценят долговечность и стабильность проверенного временем железа. Если вы пропустили, обязательно прочтите наш большой обзор Galaxy S25 Ultra.
Ориентировочная цена: от 75 000 рублей.
Компактный и мощный — Samsung Galaxy S25
Найти мощный смартфон в небольшом корпусе в 2026 году — задача не из простых, и базовый Galaxy S25 справляется с ней лучше всех. При диагонали 6,2 дюйма он весит всего 167 грамм, но внутри скрывается флагманская начинка с чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и полноценная защита от воды и пыли. Экран Dynamic AMOLED 2X с пиковой яркостью 2600 нит остается читаемым даже под прямым солнцем.
Это лучший выбор для управления одной рукой. Смартфон подойдет тем, кто устал от «лопат», но не готов жертвовать качеством камер или скоростью работы системы. Несмотря на скромный размер, батареи уверенно хватает на полный рабочий день.
Ориентировочная цена: от 55 000 рублей.
Лучший середняк — Samsung Galaxy A57
Линейка Galaxy A5х традиционно является бестселлером, и Galaxy A57 не стал исключением. Смартфон перенял дизайн флагманов, получил премиальную металлическую рамку и AMOLED-экран на 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Новый процессор Exynos 1680 обеспечивает плавную работу интерфейса и позволяет запускать большинство современных игр на высоких настройках.
Модель ориентирована на массового пользователя: здесь отличная автономность с батареей на 5000 мАч, качественный звук и основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией, которая делает достойные снимки в любых условиях. Это золотая середина для тех, кому нужен современный Samsung без флагманской наценки.
Ориентировочная цена: от 30 000 рублей.
Лучший бюджетник — Samsung Galaxy A26
Несмотря на статус бюджетного устройства, Galaxy A26 в 2026 году выглядит и ощущается дороже своей реальной стоимости. Он оснащен ярким 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем на 120 Гц и, что редкость для этого сегмента, влагозащитой IP67. Производитель также обещает 6 лет обновлений ОС.
За производительность отвечает проверенный чип Exynos 1380, а батареи на 5000 мАч хватает на целый световой день. Завершает комбо плюсов основная камера на 50 Мп. Такой смартфон идеально подойдет школьникам, студентам или в качестве второго рабочего устройства. Он справляется со всеми базовыми задачами, долго живет от одного заряда и предлагает узнаваемый стиль Galaxy.
Ориентировочная цена: от 15 000 рублей.
Итоги
Наверняка многие уже заметили, что ассортимент смартфонов Samsung стал гибким как никогда. Если бюджет не ограничен — берите Galaxy S26 Ultra и Galaxy Z Fold 7. Они предлагают технологии завтрашнего дня. Для тех, кто ищет максимальную выгоду, идеальным вариантом станет Galaxy S25 Ultra. А в среднем и бюджетном сегментах модели Galaxy A57 и Galaxy A26 закрывают все потребности обычного пользователя, предлагая долгий срок поддержки и надежность, за которую ценят корейский бренд.