Любите готовить? Вы просто обязаны знать эту скрытую функцию iPhone







Иногда даже преданные фанаты Apple не всегда знают обо всех возможностях iPhone. Мы не раз рассказывали о различных приложениях, которые помогают решить определённые задачи. Но и в самой iOS есть достаточно сюрпризов, которые перечёркивают необходимость скачивать отдельные утилиты. Например, стандартный калькулятор может существенно упростить жизнь на кухне. Особенно для тех, кто любит часто готовить. Рассказываем, где найти эти скрытые функции и как ими пользоваться.

Откройте калькулятор;

Нажмите на значок калькулятора в правом верхнем углу;

Выберите опцию «Конвертация»;

Нажмите на верхнее значение, а затем выберите из раздела «Объём» нужный показатель; Повторите процедуру с нижним значением; Готово!

Согласитесь, что большинство юзеров используют калькулятор только для базовых подсчётов, даже не подозревая, что смартфон способен быстро пересчитывать ингредиенты без сторонних приложений и сложных формул. Такая функция особенно выручает, когда нужно изменить количество порций, пересчитать миллилитры в столовые ложки или сократить рецепт вдвое. Никакой магии — всего пара действий, и iPhone превращается в удобный инструмент для тех, кто любит готовить точно и без лишней суеты.Чтобы активировать режим конвертации для кухни, выполните следующие шаги:Если вы готовите по рецепту, вам больше не придётся прикидывать на глаз — можно переводить мл и мг в столовые ложки в калькуляторе на iPhone.Помимо конвертации объёмов, в iOS (начиная с iOS 18) есть возможность пересчёта угла, области, валюты, данных, энергии, силы, топлива, длины, давления, скорости, температуры, времени и массы.