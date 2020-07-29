Феликс Ризнберг, один из разработчиков сервиса Slack, трансформировал операционную систему Mac OS 8.1 в приложение, которое можно запускать на различных платформах. Он также взял старый демо-CD Apple, выпущенный в 1997 году для выставки MacWorld, и добавил в свой проект несколько приложений и игр оттуда.
Приложение macintosh.js полностью написано на JavaScript и задействует виртуальную машину для эмуляции работы выпущенного в 1991 году компьютера Macintosh Quadra 900 с процессором Motorola (Apple использовала такие чипы до перехода на IBM PowerPC). Ризнберг встроил в macintosh.js несколько ретро-игр: Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling и Damage Incorporated. Кроме того, он предустановил trial-версии таких программ, как Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander и Apple Web Page Construction Kit. Купить настолько старые версии этих программы вряд ли получится, зато можно составить впечатление или вспомнить о том, с каким софтом работали в прошлом.
В приложении также можно обнаружить древние версии браузеров Explorer и Netscape, но они настолько устарели, что в них не открывается даже сайт Google при всей своей минималистичности.
Скачать осовремененный вариант Mac OS 8 можно с сайта GitHub. Программа весит всего 250 мегабайт и без проблем работает практически на любых современных компьютерах.
Ранее Ризнберг создал десктопное приложение на основе Windows 95. Интересно, какую операционную систему он портирует на современные платформы следующей?
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