macOS не даёт установить нужное приложение? Как снять это ограничение на любом Mac

По умолчанию в macOS предусмотрена система защиты, которая не позволяет запускать приложения из неизвестных источников. Из-за этого многие программы, скачанные не из App Store, попросту не открываются. Такое ограничение связано с системой безопасности под названием Gatekeeper — именно она отвечает за проверку разработчиков и блокировку неподписанных приложений. Рассказываем, как это можно обойти.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Откройте «Терминал» на Mac (его проще найти через Spotlight сочетанием cmd+пробел);

Скопируйте команду для отключения Gatekeeper: sudo spctl --master-disable

Вставьте её в «Терминал» и нажмите Enter;

Введите пароль разблокировки вашего Mac;

Готово!

sudo spctl --master-enable



Для понимания: Gatekeeper — встроенный механизм защиты в macOS. Он проверяет цифровую подпись приложений и разрешает запуск только тем, которые прошли проверку Apple или загружены из App Store. Это снижает риск запуска вредоносного ПО, но одновременно ограничивает установку редких утилит, старых программ или софта от независимых разработчиков. Например, не все приложения из GitHub получается установить со включенным Gatekeeper, что ограничивает возможности кастомизации компьютера. В эту же категорию подпадают утилиты, которые недоступны в российском App Store или их невозможно оплатить, но есть места, где их можно скачать бесплатно.все манипуляции со своим компьютером вы проводите на свой страх и риск. Избегайте установки утилит или игр из подозрительных источников. Редакция iGuides не несёт ответственности за установленные вами приложения после отключения Gatekeeper.Если нужно снять ограничения и устанавливать любые приложения, выполните следующее:Теперь в настройках безопасности появится пункт «Разрешить запуск приложений, загруженных из любого источника», а система перестанет блокировать сторонние программы.Чтобы вернуть защиту обратно, запустите «Терминал» и введите эту команду:После её выполнения Gatekeeper снова начнёт фильтровать приложения и блокировать неподписанный софт.Этот способ даёт полный контроль над установкой программ, но требует внимательности. Без Gatekeeper система не проверяет приложения, поэтому ответственность за безопасность полностью переходит к пользователю.