Медленный Wi-Fi? Просто отключите Bluetooth — скорость может увеличиться вдвое

Александр


Фото: Unsplash

Возможно, вы замечали, что скорость вашего домашнего интернета падает в какие-то моменты, и не находили этому объяснения. Виновным вполне может оказаться включенный Bluetooth.

Дело в том, что Wi-Fi и Bluetooth работают в одном диапазоне (2,4 ГГц), поэтому сигналы могут пересекаться, что приводит к потере пакетов, ошибкам, замедлению скорости и прочим неприятностям. Решение этой проблемы довольно простое. По возможности переключите Wi-Fi на диапазон 5 ГГц, а если это невозможно, отключите Bluetooth на смартфоне и других гаджетах.

Некоторые телевизоры оснащены пультами дистанционного управления, которые работают через Bluetooth. Именно пульт может стать причиной замедления интернета. Поэкспериментируйте: отключите пульт и замерьте скорость. Если она увеличится, есть смысл отказаться от такого пульта и управлять телевизором через ИК-порт или смартфон.

На скорость интернета также могут влиять соседские роутеры (особенно если ваш роутер поддерживает только диапазон 2,4 ГГц). В этом случае спасением станет подключение через роутер, поддерживающий 5 ГГц, и настройка его таким образом, чтобы он сам автоматически выбирал наиболее свободный канал.

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Комментарии

+14
OnVoG
Господя. Ну что за чепуха. Кузнецов это — слышу звон но не знаю где он. Вот бы поизучал вопрос человек, а не опубликовал статью десятилетней давности.
час назад в 00:54
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Вася Вотафаков
+5477
Вася Вотафаков
На Рен ТВ 📺 уже готовят сенсационное заявление по этому поводу 🤣
52 минуты назад
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+14
OnVoG
Можно еще по соседям походить, попросить выключить роутер и не пользоваться интернетом, и освободить каналы.
15 минут назад
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