Медленный Wi-Fi? Просто отключите Bluetooth — скорость может увеличиться вдвое

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Возможно, вы замечали, что скорость вашего домашнего интернета падает в какие-то моменты, и не находили этому объяснения. Виновным вполне может оказаться включенный Bluetooth.



Дело в том, что Wi-Fi и Bluetooth работают в одном диапазоне (2,4 ГГц), поэтому сигналы могут пересекаться, что приводит к потере пакетов, ошибкам, замедлению скорости и прочим неприятностям. Решение этой проблемы довольно простое. По возможности переключите Wi-Fi на диапазон 5 ГГц, а если это невозможно, отключите Bluetooth на смартфоне и других гаджетах.



Некоторые телевизоры оснащены пультами дистанционного управления, которые работают через Bluetooth. Именно пульт может стать причиной замедления интернета. Поэкспериментируйте: отключите пульт и замерьте скорость. Если она увеличится, есть смысл отказаться от такого пульта и управлять телевизором через ИК-порт или смартфон.



На скорость интернета также могут влиять соседские роутеры (особенно если ваш роутер поддерживает только диапазон 2,4 ГГц). В этом случае спасением станет подключение через роутер, поддерживающий 5 ГГц, и настройка его таким образом, чтобы он сам автоматически выбирал наиболее свободный канал.

