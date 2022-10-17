Microsoft Edge научился экономить деньги. Chrome и Safari так не умеют

Когда ноутбук питается от аккумулятора, который хорошо заряжен. Производительность браузера снижается незначительно.

Когда ноутбук питается от аккумулятора, и заряда мало (в этом случае Windows переводит компьютер в режим низкого потребления энергии, а для Mac это 20% ёмкости в батарее или меньше). В этом случае браузер может начать работать заметно медленнее, что скажется на скорости загрузки страниц и плавности воспроизведения видео.

Если на ноутбуке активирован сбалансированный режим питания, то даже в случае его подключения к блоку питания Edge будет немного экономить энергию. В случае активации режима максимальной эффективности энергопотребления экономия в Edge будет повышенной, что может негативно сказаться на скорости работы сайтов, но будет экономить электричество.

Компания Microsoft объяснила разницу в принципах работы Edge и других браузеров для Windows и macOS. Начиная с версии 101 в Edge начал появляться новый режим энергоэффективности, в котором этот браузер потребляет гораздо меньше ресурсов, что экономит электроэнергию и продлевает время автономной работы устройств от аккумуляторов.По словам Microsoft, когда ноутбук подключен к сетевому источнику питания, и на нём настроен режим максимальной производительности, Edge не экономит энергию и работает с максимальной производительностью. Режим энергоэффективности активируется в браузере автоматически при переходе к питанию ноутбука от аккумулятора.Инженеры Microsoft предусмотрели несколько вариантов работы Edge в энергоэффективном режиме:В настройках Edge можно запретить браузеру активировать режим экономии энергии для определённых сайтов, что может быть полезно в тех случаях, когда вам критически важно, чтобы тот или иной ресурс работал максимально быстро.Это нововведение постепенно появляется у пользователей Edge, поэтому может быть недоступно, даже если у вас установлена новейшая версия браузера.