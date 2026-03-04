Microsoft «убивает» микрофоны в Windows без предупреждения. Как избавиться от проблемы?



Компания Microsoft с выпуском одного из обновлений автоматически активировала функцию «улучшения звука» на всех компьютерах с Windows 11, что привело к жалобам пользователей на ухудшение качества работы микрофонов. Многие контентмейкеры и стримеры столкнулись с тем, что даже дорогие профессиональные микрофоны стали звучать хуже дешёвых гарнитур. Проблема заключается в том, что встроенные алгоритмы шумоподавления и обработки сигнала, призванные улучшить звук, на практике искажают его.

Пользователи сообщают, что звук становится приглушённым, будто из телефонной трубки, а фоновые шумы подавляются настолько агрессивно, что исчезают нужные звуки. Особенно остро проблема проявляется у музыкантов и преподавателей, которым важно передавать звук без искажений. В официальных ответах технической поддержки Microsoft подтверждается, что функция Audio Enhancements может вызывать описанные проблемы. Эксперты рекомендуют отключать эту опцию для восстановления нормального качества звука. В некоторых случаях проблема усугубляется сторонними приложениями от производителей оборудования, такими как Dell Optimizer или Realtek Audio Console, которые также накладывают свои эффекты обработки.Вернуть качество звука микрофона можно буквально за несколько секунд. Для этого нужно зайти в «Параметры» → «Система» → «Звук», в разделе «Ввод» выбрать своё устройство записи и прокрутить вниз до пункта «Улучшения звука» (Audio Enhancements), после чего убрать соответствующую галочку. Если этот пункт отсутствует, можно воспользоваться классической панелью управления: нажмите Win + R, ввести к, перейдите на вкладку «Запись», откройте свойства микрофона и на вкладке «Улучшения» отключите все эффекты.