Microsoft «убивает» микрофоны в Windows без предупреждения. Как избавиться от проблемы?

Компания Microsoft с выпуском одного из обновлений автоматически активировала функцию «улучшения звука» на всех компьютерах с Windows 11, что привело к жалобам пользователей на ухудшение качества работы микрофонов. Многие контентмейкеры и стримеры столкнулись с тем, что даже дорогие профессиональные микрофоны стали звучать хуже дешёвых гарнитур. Проблема заключается в том, что встроенные алгоритмы шумоподавления и обработки сигнала, призванные улучшить звук, на практике искажают его.
Вернуть качество звука микрофона можно буквально за несколько секунд. Для этого нужно зайти в «Параметры» → «Система» → «Звук», в разделе «Ввод» выбрать своё устройство записи и прокрутить вниз до пункта «Улучшения звука» (Audio Enhancements), после чего убрать соответствующую галочку. Если этот пункт отсутствует, можно воспользоваться классической панелью управления: нажмите Win + R, ввести к, перейдите на вкладку «Запись», откройте свойства микрофона и на вкладке «Улучшения» отключите все эффекты.