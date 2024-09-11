Microsoft встроила iCloud в Windows 10 и 11

Александр

Компания Microsoft выпустила новую версию приложения «Фотографии» для компьютеров на базе Windows 10 и Windows 11. В него добавлена возможность синхронизации фото и видео с облачным хранилищем iCloud, которое принадлежит Apple.

Благодаря этому нововведению, обладатели iPhone и iPad могут моментально видеть отснятый контент на своих компьютерах, работающих под управлением Windows.

Обновлённая версия «Фотографий» носит номер 2024.11080.30001.0 и устанавливается вместе со свежей тестовой сборкой Windows 10 и Windows 11. Вероятно, в скором времени она появится и в стабильных сборках Windows.



Чтобы воспользоваться этим нововведением, необходимо установить приложение iCloud через «Магазин Microsoft», запустить его и войти в нём в аккаунт Apple, а затем запустить приложение «Фотографии» и активировать там синхронизацию с iCloud. После этого снимки и видеозаписи, хранящиеся в iCloud, будут отображаться в приложении «Фотографии» в отдельной папке.

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