Компания Microsoft выложила в свой магазин новую тему оформления для компьютеров на базе Windows 10 и 11 — Pantone Color of the Year 2022. Как можно догадаться уже по названию, в этой теме используется цвет, выбранный Pantone в качестве цвета следующего года.Pantone Color Institute назвал цветом наступающего года разработанный внутри института сиреневый 17-3938 Very Peri. Он характеризуется самим институтом как «динамичный синий с живительным фиолетово-красным оттенком, который сочетает в себе верность и постоянство синего с энергией и любознательностью красного».Тему оформления Pantone Color of the Year 2022 можно скачать из магазина Microsoft , а применить — в разделе «Персонализация» в системных «Параметрах». После её установки меняются обои, цвет панели задач и многие другие элементы интерфейса. Изменения затрагивают как операционную систему, так и приложения, построенные по гайдлайнам Microsoft.