Пользователи соцсетей обратили внимание на название Telegram-канала, запущенного Минкомсвязи РФ для россиян, которых нужно вывезти из-за границы в Россию. Ведомство назвало его @vezemdomoy_covid19 («Везём домой COVID-19»).
Название получилось двусмысленным: можно понять, что россияне, эвакуированные из других стран, привезут в Россию коронавирус. Запуск Telegram-канала была анонсирована в твиттере Минкомсвязи. Сейчас этот твит удалён. Ведомство также поменяло адрес своего канала, а по адресу @vezemdomoy_covid19 теперь размещается шуточный канал «Не везём домой».
9 апреля стало известно, что глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев использует Telegram в рабочих целях, несмотря на то, что этот мессенджер формально заблокирован в России по решению суда с апреля 2018 года. В Telegram был создан чат «Госуслуги: Пхукет-РФ», предназначенный для сбора для сбора заявок, поданных через портал госуслуг на рейс «Аэрофлота», который должен вывезти российских туристов из Пхукета в Петербург и Москву. Ссылку на этот чат выложило посольство России в Таиланде на своей официальной группе в Facebook. В качестве владельца чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения отвечал пользователь «Максут Шадаев», позже сменивший имя на «Макс Ш». Номер телефона, привязанный к этому аккаунту, соответствует реальному мобильному номеру главы Минкомсвязи.
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Название получилось двусмысленным: можно понять, что россияне, эвакуированные из других стран, привезут в Россию коронавирус. Запуск Telegram-канала была анонсирована в твиттере Минкомсвязи. Сейчас этот твит удалён. Ведомство также поменяло адрес своего канала, а по адресу @vezemdomoy_covid19 теперь размещается шуточный канал «Не везём домой».
9 апреля стало известно, что глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев использует Telegram в рабочих целях, несмотря на то, что этот мессенджер формально заблокирован в России по решению суда с апреля 2018 года. В Telegram был создан чат «Госуслуги: Пхукет-РФ», предназначенный для сбора для сбора заявок, поданных через портал госуслуг на рейс «Аэрофлота», который должен вывезти российских туристов из Пхукета в Петербург и Москву. Ссылку на этот чат выложило посольство России в Таиланде на своей официальной группе в Facebook. В качестве владельца чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения отвечал пользователь «Максут Шадаев», позже сменивший имя на «Макс Ш». Номер телефона, привязанный к этому аккаунту, соответствует реальному мобильному номеру главы Минкомсвязи.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия