Мультибанкинг в приложении «Т-Банка»: как добавить карты «Сбербанка», ВТБ и «Альфа-Банка»





«Т-Банк» начал тестировать на клиентах мультибанкинг. В приложение этого банка можно добавить счета из партнёрских организаций и пользоваться их картами (правда, доступны далеко не все операции).

Мультибанкинг добавлен не всем пользователям «Т-Банка». Если у вас нет этой функции, можно обратиться в чат поддержки и попросить подключить её, оператор создаст заявку и буквально через минуту всё будет готово к использованию.В настоящее время мультибанкинг в приложении «Т-Банка» поддерживается следующими банками: «Сбербанк», ВТБ и «Альфа-Банк». Для добавления их карт нужно запустить самую свежую версию приложения «Т-Банка» на Android или iOS, перейти в «Витрину» (кнопка в правом нижнем углу) и выбрать «Все сервисы». Если опция мультибанкинга вам подключена, в списке «Счета и карты» вы увидите «Добавить Сбербанк», «Добавить ВТБ» и «Добавить Альфа-Банк».Нажмите на наименование того банка, чья карта у вас имеется — вы будете переадресованы в приложение или банковский кабинет этого банка на сайте, где в несколько кликов можно разрешить передачу данных о счёте в «Т-Банк».После этих манипуляций «Т-Банк» подхватит информацию о ваших счетах в других банках и добавит в приложение их карты (только дебетовые, кредитки отображаться не будут). Теперь можно пополнять эти карты с карт «Т-Банка» или переводить с них деньги на карты «Т-Банка». Других операций нет.Разрешение на использование информации о счетах в других банках выдаётся «Т-Банку» на один год, после чего будет отозвано. Его можно отозвать вручную в любой момент, для этого нужно выбрать соответствующую опцию в приложении «Т-Банка» на странице счёта «Сбербанка», ВТБ или «Альфа-Банка».