Мультизадачность по-китайски — выпущен ноутбук с тремя экранами





В Китае выпущен инновационный ноутбук MAX16 Triple Screen Laptop, оснащенный тремя дисплеями общей диагональю 29,5 дюймов. Устройство сочетает основной 16-дюймовый экран разрешением 1920×1200 пикселей с двумя дополнительными 10,5-дюймовыми дисплеями по бокам, которые можно поворачивать с помощью шарниров и полностью складывать для транспортировки. Такая конструкция делает ноутбук универсальным инструментом для многозадачной работы, особенно востребованной среди дизайнеров, программистов и финансовых аналитиков.

