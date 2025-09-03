Мультизадачность по-китайски — выпущен ноутбук с тремя экранами

В Китае выпущен инновационный ноутбук MAX16 Triple Screen Laptop, оснащенный тремя дисплеями общей диагональю 29,5 дюймов. Устройство сочетает основной 16-дюймовый экран разрешением 1920×1200 пикселей с двумя дополнительными 10,5-дюймовыми дисплеями по бокам, которые можно поворачивать с помощью шарниров и полностью складывать для транспортировки. Такая конструкция делает ноутбук универсальным инструментом для многозадачной работы, особенно востребованной среди дизайнеров, программистов и финансовых аналитиков.
Богатый набор интерфейсов включает USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt, три USB Type-A, HDMI, Ethernet и аудиоразъем 3,5 мм. Несмотря на нетривиальную конструкцию, габариты ноутбука в сложенном состоянии составляют 374×261×28 мм при весе 2,6 кг. Стоимость новинки начинается от $700 за базовую версию с процессором Core i7-1260P и достигает $1200 для модификации с чипом Core i7-1270P. MAX16 Triple Screen Laptop представляет собой интересное решение для профессионалов, нуждающихся в расширенном рабочем пространстве, но при этом требующих мобильности традиционного ноутбука.