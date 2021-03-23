





Пользователи смартфонов и планшетов на базе Android по всему миру столкнулись с неприятной проблемой — некоторые приложения перестали запускаться или вылетают сразу после запуска. Проблема массовая, не зависит от производителя и модели устройства или версии Android и возникает в основном с приложениями, в которых задействованы сервисы Google.Как выяснилось, проблемным оказалось одно из последних обновлений компонента WebView, который отвечает за работу веб-приложений и быстрый запуск сайтов в Chrome. Уже вышел апдейт этого компонента, в котором устранён баг, вызывающий падение приложений.Как решить проблему:Запустите Play Маркет и обновите Android System WebView и браузер Chrome. Если в настройках магазина активировано автоматическое обновление приложений, можно не спешить — скоро они сами обновятся без вашего участия.В том случае, если обновления Android System WebView и Chrome пока недоступны, а последние версии этих приложений были выложены в Play Маркете до 22 марта, можно воспользоваться временным решением: перейдите «Настройки» → «Приложения» → в меню с тремя точками включите отображение системных приложений, найдите в поиске Android System WebView и нажмите «Удалить обновления». Если кнопки для удаления обновлений нет, можно попробовать удалить и заново установить Chrome.Как сообщают пользователи, после установки свежих версий Android System WebView и Chrome приложения перестают вылетать и работают нормально.