На каких iPhone с iOS 18.1 доступен ИИ-ластик и как его включить?

Артем
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Новая функция позволяет удалять объекты с фото при помощи искусственного интеллекта. Рассказываем, как ее включить и на каких смартфонах она доступна.

Опция Clean Up — это ластик с искусственным интеллектом, который с выходом iOS 18.1 стал стандартным в приложении «Фото». Возможность удалять объекты со снимков доступна владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max, а также всем моделям iPhone 16.

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Как включить и пользоваться Clean Up на iPhone?

  • Установите iOS 18.1;
  • Откройте приложение «Фото»;
  • Выберите снимок, с которого нужно удалить лишний объект;
  • Нажмите кнопку с ползунками внизу экрана;
  • Далее иконку с ластиком;
  • Выделяем пальцем лишний объект;
  • Нажмите Done.
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Если результат не устраивает, изменения можно «откатить». Стоит помнить, что Clean Up может удалять объекты, но не добавлять их.
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Комментарии

+23
apple64
Работает и без смены языка и региона!)
21 минуту назад
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