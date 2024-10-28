На каких iPhone с iOS 18.1 доступен ИИ-ластик и как его включить?

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Установите iOS 18.1;

Откройте приложение «Фото»;

Выберите снимок, с которого нужно удалить лишний объект;

Нажмите кнопку с ползунками внизу экрана;

Далее иконку с ластиком;

Выделяем пальцем лишний объект;

Нажмите Done.

Новая функция позволяет удалять объекты с фото при помощи искусственного интеллекта. Рассказываем, как ее включить и на каких смартфонах она доступна.Опция Clean Up — это ластик с искусственным интеллектом, который с выходом iOS 18.1 стал стандартным в приложении «Фото». Возможность удалять объекты со снимков доступна владельцев iPhone 15 Pro и Pro Max, а также всем моделям iPhone 16.Если результат не устраивает, изменения можно «откатить». Стоит помнить, что Clean Up может удалять объекты, но не добавлять их.