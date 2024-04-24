На всех компьютерах с Windows 11 появилась раздражающая реклама. Как отключить её?

На компьютеры с Windows 11 начало прилетать обновление KB5036980, которое добавляет рекламу в меню «Пуск». Реклама путает пользователя: он видит приложения, которых у него на самом деле нет, а по нажатию на иконку его перебрасывает в магазин. Некоторых это может сильно раздражать, ведь человек рискует вообще забыть, что он искал в «Пуске», после того как откроется браузер.
К счастью, Microsoft позволяет отключить эту рекламу, причём процесс довольно простой:
— Откройте «Параметры» (через «Пуск» или нажатием Win + I)
— Перейдите в «Персонализацию»
— Выберите «Пуск» и отключите тумблер «Показывать рекомендации с советами, сочетаниями клавиш, новыми приложениями»
После этого реклама в «Пуске» больше не появится. По крайней мере, до того момента, пока Microsoft снова не выпустит какой-нибудь подобный патч или не запретит отключать её.
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