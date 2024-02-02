Начался глобальный бета-тест HyperOS. Как вступить и обновиться?





Компания Xiaomi объявила о начале бета-тестирования прошивок на базе HyperOS для глобальных версий своих смартфонов, то есть тех, что продаются за пределами Китая, в том числе в России. Установить HyperOS смогут все желающие, но придётся дождаться, пока соответствующая прошивка будет выпущена для той или иной модели.



Присоединиться к бета-тесту HyperOS можно в мобильном приложении Xiaomi Community, которое выложено в «Play Маркете». Как только тестовая прошивка станет доступна, приложение уведомит об этом и предложит установить её.



Xiaomi предупреждает, что перед переходом на HyperOS стоит сделать бэкап важных данных. Дело в том, что HyperOS полностью заменяет собой MIUI, то есть производится чистая установка, при которой все содержащиеся на смартфоне пользовательские данные стираются. Сложностей с переходом на HyperOS возникнуть не должно, поскольку прошивочный файл скачивается «по воздуху» и устанавливается через системный интерфейс (подключать смартфон к компьютеру и запускать какие-либо утилиты не потребуется).



Xiaomi уже выпустила несколько моделей смартфонов, на которые изначально установлена HyperOS (в том числе недорогой аппарат Poco X6 Pro), а в перспективе планирует перевести на эту платформу несколько десятков моделей, даже те, что перестали получать обновления MIUI. HyperOS построена на коде AOSP (Android Open Source Project), поэтому полностью совместима с приложениями и играми для Android. При этом она потребляет гораздо меньше ресурсов, что пордлевает время автономной работы смартфонов, и обеспечивает тесное взаимодействие различных гаджетов в экосистеме Xiaomi.





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