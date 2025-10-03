Актуальные штрафы за самые распространённые нарушения ПДД осенью 2025 года



Цены растут, а суммы в «письмах счастья» — тем более. Чтобы платить только за бензин, а не за свою невнимательность, сохрани себе этот список. Здесь — только самое важное: актуальные штрафы на 2025 год, без воды и сложных формулировок. Лучше потратить 2 минуты на чтение сейчас, чем тысячи рублей потом. Сохраните этот пост — и киньте друзьям-автомобилистам. Пусть водят без лишних трат!

Штраф: 1 500 ₽

Водитель не пристегнут: 1 500 ₽

Пассажир не пристегнут: 1 500 ₽ с водителя + 500 ₽ (или предупреждение) с пассажира

Красный свет (первично): 1 500 ₽

Красный свет (повторно): 5 000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев

Стоп-линия: 800 ₽

Превышение скорости на 20–40 км/ч ― 750 ₽

Превышение скорости на 40–60 км/ч ― 1500–2250 ₽, за повторное правонарушение ― 3000–3750 ₽

Превышение скорости на 60–80 км/ч ― 3000–3700 ₽, за повторное правонарушение ― 7500 ₽

Превышение скорости более чем на 80 км/ч ― 7500 ₽ или лишение прав на год

Штраф: 3 000 – 5 000 ₽ или лишение прав на 6–12 месяцев

Штраф: 3 000 ₽ (с водителя)

Первично: 5 000 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев

Повторно: лишение прав на 1 год (если нарушение зафиксировала камера — штраф 5 000 ₽)

Пояснение: штрафуют за использование телефона, находящегося в руке (разговор, переписка). Разрешено общение по громкой связи.Пояснение: ответственность за непристегнутого пассажира всегда лежит на водителеПояснение: за повторное нарушение (фиксированное инспектором) грозит уже не штраф, а лишение прав.Пояснение: речь идет о машинах с включенными проблесковыми маячками и сиреной (скорая, пожарная, полиция).Пояснение: штраф применяется за нарушение правил перевозки детей до 12 лет.Пояснение: одно из самых серьезных нарушений с высоким риском лишения прав.Не стоит верить страшилкам о гигантских штрафах в 30 000 рублей за телефон или наказании за превышение на 5 км/ч — в действующем законодательстве таких норм нет. Важно помнить о новых условиях оплаты: скидка на штрафы теперь составляет 25%, она действует в течение 30 дней с даты вынесения постановления. Скидка не распространяется на ряд тяжких нарушений (например, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повторный выезд на встречную полосу).