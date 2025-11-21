Нашли гениальный способ передачи файлов между Android, iOS, Windows и macOS







Пользователи смартфонов и компьютеров из разных экосистем регулярно сталкиваются с трудностями при передаче файлов. И если раньше проблему можно было решить сторонними утилитами или проводным подключением, то сегодня многие используют для этих целей мессенджеры. Но и у такого подхода есть минус — в последнее время приложения для обмена сообщениями работают нестабильно. Зато мы нашли более надёжный вариант отправки файлов через браузер.

Зайти на сайт https://neardrop.me/;

Нажать на кнопку с двумя стрелочками вверху;

Ввести код из 6 цифр для создания комнаты;

На другом девайсе открыть https://neardrop.me/ и ввести этот код;

В браузерах появятся значки ваших гаджетов;

Теперь при нажатии вам предложат выбрать файл для отправки;

Готово!

Наверняка многим уже знакома утилита NearDrop. На её основе энтузиасты создали сайт, через который можно делиться файлами. Работает всё в браузере, а комнаты создаются в пределах локальной сети с использованием уникального кода.Чтобы передать файл с одного девайса на другой (Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows, Linux), нужно: