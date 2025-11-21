Нашли гениальный способ передачи файлов между Android, iOS, Windows и macOS

Пользователи смартфонов и компьютеров из разных экосистем регулярно сталкиваются с трудностями при передаче файлов. И если раньше проблему можно было решить сторонними утилитами или проводным подключением, то сегодня многие используют для этих целей мессенджеры. Но и у такого подхода есть минус — в последнее время приложения для обмена сообщениями работают нестабильно. Зато мы нашли более надёжный вариант отправки файлов через браузер.
Чтобы передать файл с одного девайса на другой (Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows, Linux), нужно:
- Зайти на сайт https://neardrop.me/;
- Нажать на кнопку с двумя стрелочками вверху;
- Ввести код из 6 цифр для создания комнаты;
- На другом девайсе открыть https://neardrop.me/ и ввести этот код;
- В браузерах появятся значки ваших гаджетов;
- Теперь при нажатии вам предложат выбрать файл для отправки;
- Готово!