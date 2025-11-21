Top.Mail.Ru

Нашли гениальный способ передачи файлов между Android, iOS, Windows и macOS

Фархад

ND

Пользователи смартфонов и компьютеров из разных экосистем регулярно сталкиваются с трудностями при передаче файлов. И если раньше проблему можно было решить сторонними утилитами или проводным подключением, то сегодня многие используют для этих целей мессенджеры. Но и у такого подхода есть минус — в последнее время приложения для обмена сообщениями работают нестабильно. Зато мы нашли более надёжный вариант отправки файлов через браузер.

Наверняка многим уже знакома утилита NearDrop. На её основе энтузиасты создали сайт, через который можно делиться файлами. Работает всё в браузере, а комнаты создаются в пределах локальной сети с использованием уникального кода.

Чтобы передать файл с одного девайса на другой (Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows, Linux), нужно:
  • Зайти на сайт https://neardrop.me/;
  • Нажать на кнопку с двумя стрелочками вверху;
ND
  • Ввести код из 6 цифр для создания комнаты;
ND
  • На другом девайсе открыть https://neardrop.me/ и ввести этот код;
  • В браузерах появятся значки ваших гаджетов;
ND
  • Теперь при нажатии вам предложат выбрать файл для отправки;
  • Готово!


2
Источник:
Лямин
tellurian
+2732
tellurian
Что делать если нет интернета и нужно передать файл?
33 минуты назад
#