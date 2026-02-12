Нашли полезную утилиту для Mac — мониторим сеть и нагрузку железа в строке меню macOS







Иногда мы все сталкиваемся с ситуациями, когда сайты открываются слишком долго, видео начинает буферизироваться, а файлы скачиваются заметно медленнее обычного. В такие моменты первое, что приходит на ум — неполадки на стороне провайдера или беды с роутером, хотя проблема может скрываться в самом Mac. Например, перегруженный процессор, забитая оперативная память или фоновые загрузки могут мощно снижать скорость работы сети. Чтобы не гадать, проще держать под рукой утилиту Net Bar, которая сразу показывает реальное состояние системы и сети. Как её установить и чем она полезна — читайте в этом материале.

Скачайте Net Bar бесплатно из раздела релизов на GitHub;

Откройте файл DMG и перенесите файл Net Bar в папку «Программы»;

Запустите утилиту из «Программ»;

После первого запуска нужно открыть «Системные настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» и подтвердить запуск;

Если macOS блокирует приложение из‑за отсутствия подписи разработчика, достаточно выполнить в Terminal команду:

После этого утилита запускается в обычном режиме.

Если коротко, компактное приложение Net Bar показывает ключевые показатели системы в реальном времени и помогает быстро понять, что происходит с интернетом и производительностью.Как установить Net Bar на Mac? Для начала убедитесь, что у вас компьютер на базе чипа M-серии (Intel не поддерживается) и он работает под управлением macOS Sonoma 14 или новее. Теперь выполните следующее:В чём плюсы Net Bar? Это open‑source приложение, которое размещается прямо в строке меню macOS и отображает скорость загрузки и отдачи данных в режиме реального времени. По нажатию открывается подробное меню со статистикой трафика и состоянием сети. Туда же можно вывести загрузку процессора, использование оперативной памяти, занятое и свободное пространство накопителя, температуру устройства и даже состояние батареи.Ещё утилита умеет показывать расширенные параметры Wi‑Fi вроде уровня сигнала и шумов, а также проверять задержку через ping. Интерфейс гибко настраивается под себя: можно менять порядок блоков, просто перетаскивая их, отключать ненужные разделы, регулировать шрифты и выбирать единицы измерения. Особый плюс — возможность поделиться статистикой сети в пару кликов.Стоит отметить, что проект Net Bar создан на SwiftUI и AppKit, поэтому работает быстро, почти не нагружает систему и ощущается как нативная часть macOS.