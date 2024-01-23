Нашли самую полезную функцию iOS 17. С ней вы сможете увидеть весь маршрут своего ребёнка

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Убедитесь, что ваш смартфон и iPhone вашего ребёнка работает под управлением iOS 17 или новее;

Откройте приложение «Сообщения» на втором iPhone;

Нажмите «Написать» вверху экрана и добавьте получателя либо выберите уже существующий разговор;

Нажмите на «Приложения» > «Ещё» > «На связи», затем выберите «Изменить»;

Выберите один из предложенных вариантов;

Готово!

Многие пользователи iPhone даже не знают о том, что в iOS 17 Apple добавила очень полезную функцию, позволяющую следить за передвижением близких людей. Речь идёт о скрытой опции «На связи», которой компания на днях посвятила отдельный ролик. Рассказываем, как её найти, включить и использовать.Например, это нововведение, несомненно, поможет родителям избавиться от стрессовых ситуаций, когда ребёнок не отвечает на звонок. Как минимум, они смогут проверить его маршрут и узнать, где именно он находится прямо сейчас. Ну а самые ревнивые персоны смогут получать информацию о своих вторых половинках. Также можно использовать функцию «На связи», чтобы автоматически уведомлять друзей, когда владелец iPhone прибывает в заданную геопозицию.Чтобы включить функцию «На связи», выполните следующие действия:Теперь функция «На связи» будет отслеживать передвижения выбранного iPhone и отправлять уведомления, если его владелец долго не будет двигаться с места или не достигнет пункта назначения. При достижении заданной геопозиции вы также получите уведомление.При желании можно задать таймер, информацию, которую будет отправлять iPhone (включая весь маршрут), и данные о самом смартфоне (уровень заряда).