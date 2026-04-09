Навигатор 2ГИС научился работать без GPS. Как использовать?

Режим навигации под названием «Шаг за шагом» появился в приложении 2ГИС. Он предназначен для ситуаций, когда сигнал GPS становится нестабильным или пропадает. Эта функция автоматически активируется, если система фиксирует проблемы с определением точного местоположения пользователя.

При включении режима маршрут отображается в виде последовательности отдельных шагов. Система предлагает пользователю вручную указать свою точку на карте, после чего строит дальнейший путь. На каждом этапе показывается ключевая информация: направление движения, расстояние до следующего манёвра и визуальный ориентир для сверки.После того как участок пройден и манёвр выполнен, необходимо отметиться на карте вручную. Такой подход позволяет не сбиться с маршрута даже при полной потере спутникового сигнала, например в тоннелях, плотной городской застройке или за городом. Новый режим доступен во всех версиях навигатора 2ГИС: автомобильной, грузовой и пешеходной.