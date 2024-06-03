Найден бесплатный и удобный способ слушать любую музыку, даже самую редкую

Разработчик-энтузиаст создал браузерное расширение Shovel for Discogs, с помощью которого можно слушать любые релизы, информация о которых представлена на сайте discogs.com (а там содержатся сведения почти о любой музыке, когда-либо выпускавшейся человечеством).
На Discogs и так можно слушать найденные треки, но это очень неудобно — по сути на сайт просто вставлен YouTube-плеер без возможности организовать плейлист или послушать целый альбом не потреково, а целиком. Shovel лишён этих недостатков.
Плеер крепится в боковой панели браузера, которая появляется или исчезает по нажатию на кнопку расширения. Чтобы добавить тот или иной релиз, нужно нажать на кнопку лопаты рядом с ним. Почему лопата? Потому что Shovel с английского переводится именно так, и это подразумевает, что расширение предназначено для тех, кто не ограничивает себя попсой из чартов, а любит заходить на Discogs, чтобы покопаться в дискографиях любимых музыкантов и найти что-нибудь редкое (например, ранние релизы того или иного артиста, вышедшие до того как он стал популярным).
Релизы (альбомы, компиляции, синглы и пр.) добавляются в плеер целиком, с сохранением оригинальной последовательности треков, переходить от одного к другому можно стрелочками в его верхней части. Вносить изменения в плейлисты нельзя, но можно переключить любой трек, если он не нравится. Плеер берёт музыку из YouTube, а там есть даже та, что недоступна в платных стримингах, на торрентах и больше не продаётся.
Расширение бесплатное и не содержит заблокированных возможностей. Скачать его можно в веб-магазине Chrome. Оно совместимо с Chrome и любыми другими браузерами на основе Chromium («Яндекс Браузер», «Атом» от VK, Microsoft Edge, Opera, Arc, Brave и множеством других).
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