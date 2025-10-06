Найден лаунчер как у Google Pixel, только ещё лучше. С ним любой смартфон засверкает как новый!

Бен Халеси с сайта Android Police рассказал о своей находке — он обнаружил в «Play Маркете» лаунчер под названием Lawnchair, который меняет интерфейс любого Android-смартфона на тот, что используется в устройствах Pixel от Google, только обладает ещё более гибкими настройками.

Lawnchair — это опенсорсный проект, построенный на Launcher3, той же основе AOSP, что и лаунчер от Google. Философия разработчиков проста: взять за основу Pixel Launcher, интегрировать его эксклюзивные функции и вернуть опции кастомизации, которые Google удалила. Lawnchair реализует язык дизайна Material You, подстраивая акцентные цвета интерфейса под обои и системную тему. В нем есть воссозданный виджет «Вкратце» (At a Glance), который поддерживает аддон Smartspacer, добавляющий даже больше информации, чем оригинальный виджет.

Несмотря на обилие опций кастомизации, Lawnchair сохраняет чистый и интуитивно понятный интерфейс. Вы получаете контроль над размерами сетки, жестами и видимостью приложений без того визуального шума, который присущ более перегруженным функциям лаунчерам.



Lawnchair развивает основу Pixel Launcher, исправляя его ключевые недостатки. Главный пример — невозможность убрать виджеты «Вкратце» и «Поиск» с домашнего экрана. Они занимают значительную часть ценного места. В Lawnchair простой переключатель позволяет скрыть один или оба виджета, возвращая полный контроль над домашним экраном.

В Pixel Launcher также отсутствует поддержка наборов иконок — давней функции кастомизации Android. Lawnchair предлагает универсальную поддержку наборов иконок, позволяя проводить расширенную настройку значков приложений. Также есть опции для изменения размера иконок и шрифтов, включая возможность загружать свои файлы шрифтов.



Еще одна область для улучшений — это сетка. Lawnchair предлагает настраиваемые сетки как на домашнем экране, так и в меню приложений, что позволяет создавать более эффективные макеты. Lawnchair также возвращает организационные функции, которых не хватает в Pixel Launcher — например, позволяет скрывать приложения в меню.

Бен Халеси делает вывод, что Lawnchair достигает поразительного паритета с опытом Pixel, но на этом не останавливается. Этот лаунчер возвращает тот контроль и свободу настройки, которые определяют саму душу Android. Это усовершенствованный опыт Pixel, в котором нет ограничений оригинальной оболочки, а пользователю предоставлено гораздо больше свободы персонализированной настройки интерфейса.
