Найден легальный способ экономить миллионы при покупке автомобилей

Александр

Фото freepik

На фоне грядущих изменений в таможенном законодательстве, которые вступают в силу с 1 апреля, автопоставщики предложили клиентам новую схему экономии. Как выяснила «База», продавцы начали оформлять покупателям вид на жительство (ВНЖ) в Беларуси, после чего автомобиль завозится в эту страну и регистрируется по местным льготным правилам. В результате владелец получает машину с минимальными таможенными платежами, а разница в цене по сравнению с прямым ввозом в Россию достигает нескольких миллионов рублей.

Экономия особенно заметна на автомобилях премиум-уровня. Например, BMW X5 2026 года при ввозе напрямую в Россию обойдётся примерно в 13,9 млн рублей, тогда как через Беларусь с оформлением ВНЖ — около 9,7 млн рублей. Разница составляет более 4 млн рублей. Аналогичная ситуация с Mercedes-Benz E 450 2025 года: цена снижается с 11,5 млн до 7,7 млн рублей, то есть экономия также достигает 4 млн рублей.

У нового способа есть свои ограничения. Автомобиль остаётся на белорусских номерах, что может создавать определённые неудобства для владельца при эксплуатации в России. Кроме того, для получения ВНЖ необходимо соблюсти требования белорусского законодательства, что отнимет время и финансы. Тем не менее, экономия в несколько миллионов рублей делает эту схему привлекательной для покупателей дорогих иномарок.

Комментарии

+69
myname32
новости про технологии превратились в копипаст новостей
Сегодня в 16:46
+83
Bykolev myname32
В обоих моделях из статьи имеется Car Play, т. е. косвенно технологии Apple затронуты.
Сегодня в 17:24
