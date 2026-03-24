Найден легальный способ экономить миллионы при покупке автомобилей

На фоне грядущих изменений в таможенном законодательстве, которые вступают в силу с 1 апреля, автопоставщики предложили клиентам новую схему экономии. Как выяснила «База» , продавцы начали оформлять покупателям вид на жительство (ВНЖ) в Беларуси, после чего автомобиль завозится в эту страну и регистрируется по местным льготным правилам. В результате владелец получает машину с минимальными таможенными платежами, а разница в цене по сравнению с прямым ввозом в Россию достигает нескольких миллионов рублей.

Экономия особенно заметна на автомобилях премиум-уровня. Например, BMW X5 2026 года при ввозе напрямую в Россию обойдётся примерно в 13,9 млн рублей, тогда как через Беларусь с оформлением ВНЖ — около 9,7 млн рублей. Разница составляет более 4 млн рублей. Аналогичная ситуация с Mercedes-Benz E 450 2025 года: цена снижается с 11,5 млн до 7,7 млн рублей, то есть экономия также достигает 4 млн рублей.У нового способа есть свои ограничения. Автомобиль остаётся на белорусских номерах, что может создавать определённые неудобства для владельца при эксплуатации в России. Кроме того, для получения ВНЖ необходимо соблюсти требования белорусского законодательства, что отнимет время и финансы. Тем не менее, экономия в несколько миллионов рублей делает эту схему привлекательной для покупателей дорогих иномарок.