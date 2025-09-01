Найден очень удобный способ получить только часть товаров с Wildberries, оставив другие в ПВЗ

Wildberries грешит тем, что очень неохотно выдаёт лишь часть товаров, обычно сотрудники ПВЗ говорят, что нужно сразу оформлять всё доставленное — либо выкупать, либо отказываться. Ранее мы рассказали о нескольких способах забрать только нужное, а недавно опытным путём обнаружили ещё один лайфхак.
Курьерская доставка на Wildberries бесплатная для заказов от определённой суммы (для большинства регионов — 500 рублей), а при наличии подписке «WB Клуб» — дважды в месяц независимо от стоимости товаров. Как и в случае с ПВЗ, одежду и обувь можно мерять до оплаты, а если вещи уже оплачены, можно отказаться от них, если они не подошли, тогда деньги вернутся на счёт или на карту.
Обычно Wildberries хранит товары в течение 12 дней с момента доставки, а невостребованные отправляются обратно на склад. Важный для вашего кошелька момент: если не прийти в ПВЗ и не отказаться от получения, может быть списана определённая сумма за обратную доставку. Обычно за каждую позицию взимается по 100 рублей, но может быть и больше, а иногда маркетплейс просто «утилизирует» товар и не вернёт за него ничего (причём, это происходит не только в случае с едой и напитками, но и даже когда вещь дорогостоящая — например, видеокарта).