Найден очень удобный способ получить только часть товаров с Wildberries, оставив другие в ПВЗ

Александр


Wildberries грешит тем, что очень неохотно выдаёт лишь часть товаров, обычно сотрудники ПВЗ говорят, что нужно сразу оформлять всё доставленное — либо выкупать, либо отказываться. Ранее мы рассказали о нескольких способах забрать только нужное, а недавно опытным путём обнаружили ещё один лайфхак.

Когда в ПВЗ доставили несколько товаров, и вы пока не уверены, все ли они вам нужны, вы можете оформить курьерскую доставку. В этом случае Wildberries позволяет выбрать, какие товары будут доставлены вам лично домой или в офис. Остальные вещи останутся лежать в пункте выдаче, и вы сможете забрать их позже, если вдруг решите, что это целесообразно.



Курьерская доставка на Wildberries бесплатная для заказов от определённой суммы (для большинства регионов — 500 рублей), а при наличии подписке «WB Клуб» — дважды в месяц независимо от стоимости товаров. Как и в случае с ПВЗ, одежду и обувь можно мерять до оплаты, а если вещи уже оплачены, можно отказаться от них, если они не подошли, тогда деньги вернутся на счёт или на карту.

Обычно Wildberries хранит товары в течение 12 дней с момента доставки, а невостребованные отправляются обратно на склад. Важный для вашего кошелька момент: если не прийти в ПВЗ и не отказаться от получения, может быть списана определённая сумма за обратную доставку. Обычно за каждую позицию взимается по 100 рублей, но может быть и больше, а иногда маркетплейс просто «утилизирует» товар и не вернёт за него ничего (причём, это происходит не только в случае с едой и напитками, но и даже когда вещь дорогостоящая — например, видеокарта).
Комментарии