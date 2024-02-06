Найден простейший способ ускорить старый компьютер в играх

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Разработчик, известный под ником xCuri0, создал утилиту ReBarUEFI. Она активирует в старых процессорах функцию Resizable BAR, которая значительно увеличивает производительность в играх.



Resizable BAR официально поддерживается процессорами Intel не старше 10-го поколения и AMD на архитектуре не ниже Zen 3, позволяя обращаться через интерфейс PCI Express ко всему объёму видеопамяти. Более старые чипы обладают ограничением — они читают содержимое памяти блоками по 256 мегабайт, что сдерживает производительность в играх.



xCuri0 нашёл способ убрать этот лимит. Его утилита ReBarUEFI после установки активируется каждый раз после включения или перезагрузки компьютера, позволяя старому процессору задействовать Resizable BAR и обращаться ко всему объёму памяти видеокарты. Как следствие — производительность процессора и видеокарты в играх увеличивается, благодаря чему можно играть с более высокими настройками, получив прирост значения FPS. Что примечательно — потребление энергии компьютером при этом не увеличивается.



Прирост производительности зависит от модели процессора и видеокарты и в среднем составляет от 10% до 25%, хотя в редких случаях наблюдается обратный эффект, то есть компьютер начинает тормозить ещё сильнее, чем раньше. Скачать ReBarUEFI можно с GitHub. Там же приводится список протестированного оборудования.





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