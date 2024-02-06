Найден простейший способ ускорить старый компьютер в играх

Александр

Фото: Unsplash


Разработчик, известный под ником xCuri0, создал утилиту ReBarUEFI. Она активирует в старых процессорах функцию Resizable BAR, которая значительно увеличивает производительность в играх.

Resizable BAR официально поддерживается процессорами Intel не старше 10-го поколения и AMD на архитектуре не ниже Zen 3, позволяя обращаться через интерфейс PCI Express ко всему объёму видеопамяти. Более старые чипы обладают ограничением — они читают содержимое памяти блоками по 256 мегабайт, что сдерживает производительность в играх.

xCuri0 нашёл способ убрать этот лимит. Его утилита ReBarUEFI после установки активируется каждый раз после включения или перезагрузки компьютера, позволяя старому процессору задействовать Resizable BAR и обращаться ко всему объёму памяти видеокарты. Как следствие — производительность процессора и видеокарты в играх увеличивается, благодаря чему можно играть с более высокими настройками, получив прирост значения FPS. Что примечательно — потребление энергии компьютером при этом не увеличивается.

Прирост производительности зависит от модели процессора и видеокарты и в среднем составляет от 10% до 25%, хотя в редких случаях наблюдается обратный эффект, то есть компьютер начинает тормозить ещё сильнее, чем раньше. Скачать ReBarUEFI можно с GitHub. Там же приводится список протестированного оборудования.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Обновления Windows 10 и 11 кошмарят пользователей: на компьютерах отваливаются Wi-Fi и Bluetooth
Как добавить в Windows шикарный регулятор громкости с огромным количеством возможностей
В России перестали работать два популярнейших Windows-приложения. Они у вас точно установлены
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В Microsoft Edge появилось то, о чём пользователи Chrome и Safari даже не могли мечтать
Tele2 может подключить две платные услуги. Как проверить, есть ли они у вас?
Самую полезную функцию One UI 6.1 уже сейчас можно активировать на любом Samsung Galaxy
Найден способ покупать товары на Ozon в два-три раза дешевле

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу