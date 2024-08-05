Найден способ бесплатно пользоваться «Сбером». Даже карта не нужна

Александр



С недавних пор «Сбер» ввёл плату за обслуживание почти всех дебетовых карты (за исключением зарплатных, пенсионных и некоторых других). Однако всё же осталась возможность бесплатно держать в этом банке счёт и использовать его для некоторых операций.

Как это сделать?

Нужно зайти на сайт или в приложение «Сбера» и выпустить виртуальную дебетовую карту. За её выпуск, возможно, придётся заплатить, но это разовый платёж. Вместе с картой создаётся платёжный счёт.

Далее нужно закрыть карту, но платёжный счёт после этого остаётся. Этот счёт можно использовать для перевода денег по номеру телефона другим клиентам «Сбера», получения денег со «Сбера» или через СБП, оплаты товаров по QR-коду, а также для внесения и снятия наличности в банкоматах.

Стоит иметь в виду, что возможности платёжного счёта сильно ограничены в сравнении с банковской картой. Например, нельзя использовать СБП для отправки денег себе или другим людям и привязать его к Mir Pay для бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Кроме того, нет возможности пользоваться программой лояльности «СберСпасибо» и получать кэшбэк за покупки. Зато не нужно платить за обслуживание и уведомления, которые, к тому же, недавно подорожали почти в полтора раза.
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Комментарии

+24
regioner
Сбер даже даром не нужен, самый убогий банк
2 часа назад в 15:42
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Pavel Nikiforov
+714
Pavel Nikiforov
зачем выпускать карту, если можно просто открыть платежный счет?
2 часа назад в 15:57
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