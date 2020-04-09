



Издание 9to5mac обнаружило способ добавить в настройки сканера лиц Face ID изображение лица человека в маске. Это особенно важно сейчас, когда многие люди носят медицинские маски, чтобы спасти окружающих от возможного заражения коронавирусом COVID-19.



По умолчанию система Face ID в смартфонах Apple неспособна распознать человека в маске, поскольку сенсоры анализируют все детали лица, включая глаза, рот, нос, форму лица и много другое. В маске примерно половина лица закрыта, а снимать её для разблокировки смартфона - означает подвергать опасности людей, которые находятся рядом. Вводить пароль вручную не очень удобно, особенно тем, кто привык к Face ID.



Если просто надеть маску и попробовать добавить своё лицо в настройки Face ID, ничего не получится, система не сможет зафиксировать все необходимые параметры биометрии, которые отличают одного человека от другого.



Как добавить в Face ID лицо в маске:



Зайдите в «Настройки» → «Face ID и код-пароль»

Нажмите кнопку «Сбросить Face ID»

Нажмите кнопку «Настройка Face ID» и отсканируйте лицо с маской на лице, сложив её вертикально пополам, чтобы вторая половина лица была открытой

Сделайте два сканирования с маской, сложенной пополам

Все эти действия, само собой, лучше производить дома в спокойной обстановке. Наденьте маску и проверьте, разблокируется ли iPhone. Если не получилось, попробуйте провести дополнительное сканирование. Для этого снова зайдите в «Настройки» → «Face ID и код-пароль» и проделайте то же самое, что указано в основной инструкции, но в этот раз закройте половиной маски другую часть лица.





