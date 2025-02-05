Найден способ дополнительно экономить до 25% на Ozon

Александр



Ozon порадовал покупателей новым видом скидок. По умолчанию они скрыты, их не так легко заметить.

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Продавцы теперь могут предоставлять временную скидку конкретно на свои товары. В карточках товаров эта скидка не отображается, её можно получить, перейдя на страницу продавца, где показан весь его ассортимент.



При переходе в каталог продавца появляется уведомление о начислении бонусов, которые можно использовать для оплаты не более 25% от стоимости товаров. Они начисляются моментально и действуют трое суток, затем сгорают, но их можно получить заново, если продавец не отключит такую возможность. Бонусы применяются в корзине. Если вы захотите списать их, то бонусы продавца за покупку (если они предусмотрены) не будут начислены.

Количество подарочных бонусов определяет сам продавец, обычно в зависимости от того, насколько дорогие у него товары. Например, если он торгует всякой мелочёвкой, то их будет всего 100 или 200, а если у него что-то более серьёзное (к примеру, электроника или мебель), экономия может составить несколько тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о различных способах экономии при покупках на Ozon: оплата через Ozon Card, поиск товаров, за отзывы к которым начисляют бонусы, обмен бонусов продавцов на баллы для всех товаров, возможность попросить у продавца скидку на товар.

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Комментарии

tellurian
+2131
tellurian
Давно такое есть. Продавцы дают баллы. Узнал осенью на пеппере.
Сегодня в 18:28
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