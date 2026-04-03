Найден способ ездить на такси за половину обычной цены. Пользуйтесь, пока не прикрыли!

В соцсетях раскрыли лайфхак, позволяющий снизить стоимость поездки на «Яндекс Такси» примерно в два раза. Для этого нужно потратить примерно 5 минут времени.Вот как это сделать:

Запустите приложение «Яндекс Go», укажите свой адрес и точку, до которой нужно добраться. Вы увидите цены в разных тарифах. Нажмите на цену в первом тарифе, затем в открывшемся окне на сумму, и в нижней части экрана тапните «Пожаловаться на цену». Поставьте галочку у «Слишком дорого» (и другие галочки по желанию) и отправьте свою жалобу. Для большей надёжности проделайте то же самое с другими предложенными тарифами.Как отмечают некоторые пользователи, примерно через 5 минут все цены становятся вдвое ниже. Это персональное предложение, на других желающих уехать оно не распространится. Вероятно, таким образом «Яндекс Такси» старается удержать клиентов и предложить поездки даже тем, кто временно затруднён в финансах.